جريمة فى 30 ثانية.. الأمن يكشف لغز جثة مزارع بالدقهلية

في أقل من 30 ثانية، نفذ مواطن جريمة قتل بعد أن سدد طعنات مميته لمزارع، عقب نشوب خلاف بينهما في دائرة مركز أجا بمحافظة الدقهلية.

هدوء يسبق العاصفة وخلاف كان يمكن حله بين أحد المواطنين ومزارع، ولكن هذا الهدوء لم يستمر، وتحول إلى كارثة وجريمة مفاجئة لم يكن محسوبا لها من جانب الطرفين.

خلاف وصل إلى مشاجرة وجريمة قتل

الخلاف لم يتم حله وتعقدت الأمور بين الطرفين، فتوجه أحدهم إلى الآخر لإنهاء الأمر، ولكن سرعان ما تقابلا تعالت أصواتهما، وامتد الأمر إلى مشاجرة وفجأة صراخ وخرج أحد الطرفين مسرعا تاركا الآخر غارقا في دمائه، بينما اقترب الأهالي من مصدر الصوت فوجدا مزارعا مصابا بعدة طعنات سددها له الشخص الذي هرب.

وأجرى الأهالي اتصالًا بالإسعاف في مستشفى أجا، وبمنتهى السرعة حضرت سيارة الإسعاف، وتم وضع المصاب فيها، ولنقله بسرعة إلى المستشفى لمحاولة الإسعاف، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة على باب دخول المستشفى، فأخطر المستشفى أجهزة الأمن، لتبدأ في اتخاذ إجراءاتها القانونية.

المستشفى أخطر مركز شرطة أجا بنطاق مديرية أمن الدقهلية، وأفاد فيه باستقبال جثة (مزارع- مقيم بدائرة المركز) نتيجة إصابته بجروح طعنية متفرقة بالجسم.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي عالي المستوى من ضباط مباحث مركز شرطة أجا، وأسفرت الجهود، بالتنسيق مع اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية، مدير قطاع الأمن العام، عن أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقرّ بأنه نظراً لوجود خلافات بينه وبين المجنى عليه فقام بالاعتداء عليه بسلاح أبيض، كان بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته ولاذ بالفرار، وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.