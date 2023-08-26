السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جريمة قتل داخل كازينو .. 3 أشقاء ينهون حياة شاب بجمصة

الأمن
الأمن

أقدم 3 متهمين على التعدي على مواطن بالضرب المبرح، عقب نشوب مشادة بينهم داخل أحد الكازينوهات بمدينة جمصة، التابعة لمحافظة الدقهلية مما أدى لوفاته.

وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين والذين تبين أنهم أشقاء، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

إخطار مدير أمن الدقهلية

وكان قد ورد إخطار إلى مدير أمن الدقهلية، من مدير المباحث، والذي أفاد فيه بتلقي مأمور قسم شرطة جمصة، بلاغا بوقوع مشاجرة داخل الكازينو الكائن بشارع الشباب، وأفاد البلاغ أيضا أنه قد تم نقل الشاب إلى المستشفى في حالة حرجة ولفظ أنفاسه الأخيرة.

جثة داخل كازينو

توجهت قوة من رجال مباحث قسم جمصة إلى مكان البلاغ للتحري حول الواقعة، وتبين من التحريات والفحص أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه ويدعى أحمد محمد عبد الفتاح محمد، والبالغ من العمر 37 عاما، ويقيم في مركز بلقاس، وآخرين داخل كازينو بمصيف جمصة، وتعدوا عليه بالضرب على رأسه وفروا هاربين، وجرى نقله للمستشفى في حالة حرجة.

 تحريات مباحث جمصة

تحريات رجال مباحث جمصة كشفت عن هوية المتهمين وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من محمد. ال، وصابر. ال، والجزار أ.ال، وهم مقيمون بمدينة جمصة.

عقب تقنين الإجراءات قامت قوة باستهدافهم وتمكن ضباط مباحث جمصة من ضبط المتهمين، وتم تحرير المحضر اللازم عن  الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.

الكازينوهات بمدينة جمصة مدير أمن الدقهلية قسم شرطة جمصة تحريات مباحث جمصة مشاجرة داخل الكازينو

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