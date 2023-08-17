الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

العثور على جثمان شاب ثلاثينى بشاطئ مصيف جمصة

جريدة الدستور

عثرت فرق الإنقاذ المتواجدة بشواطئ مدينة جمصة السياحية بمحافظة الدقهلية على جثمان شاب في العقد الثالث من عمره مجهول الهوية، تم انتشال الجثمان، وإبلاغ الجهات الأمنية وتحويله لمشرحة مستشفى جمصة تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة، بعثور فرق الإنقاذ على جثة طافية بالمياه، وانتشال الجثمان ونقله إلى مستشفى جمصة العام.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة جمصة لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين عثور فرق الإنقاذ المتواجدة على شاطئ جمصة صباح اليوم على جثة لشاب مجهول الهوية، ولا يوجد بحوزته أي متعلقات شخصية أو أوراق توضح هويته، ويرجح قدوم الجثمان من المنصورة الجديدة أو منطقة 15 مايو ووصولها طافية على شاطئ مدينة جمصة، وتم انتشال الجثمان بمعرفة فرق الإنقاذ ونقله لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.

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