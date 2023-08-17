الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع طبيب الغلابة بالمنصورة فى حادث سير

جثة
جثة

لقى طبيب تخدير بجامعة المنصورة مصرعه، حيث أصيب إصابات بالغة نتيجة حادث أليم تعرض له، وتم نقل جثمانه لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث تصادم، ووفاة طبيب تخدير وعناية مركزة في جامعة المنصورة، ونقل جثمانه إلى مشرحة المستشفى.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط المباحث، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين مصرع الدكتور كريم محمد صابر عبدالهادي، طبيب التخدير والعناية المركزة طب المنصورة، تم نقل جثمانه إلى مشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.

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مصرع طبيب الغلابة بالمنصورة فى حادث سير

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