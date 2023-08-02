بالأسماء.. حركة التنقلات الداخلية لضباط الشرطة بأقسام مديرية أمن الدقهلية

اعتمد اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، حركة التنقلات الداخلية لمأموري الاقسام الشرطية والمراكز بمحافظة الدقهلية.

وشملت الحركة التي أجريت تجديد الثقة للعميد هشام دياب، مديرا لإدارة مرور الدقهلية، وتعيين العميد على أبوشعيشع مديرا لمرافق الدقهلية، والمقدم فاروق حماد وكيل ادارة المرافق، والعقيد عمرو الشربينى مدير إدارة شرطة النجدة، والعميد إسلام رمزى، مدير إدارة تأمين الطرق، والعقيد أحمد الجميلى مأمور مركز شرطة طلخا، والعميد تامر يحى، مأمور مركز شرطة أجا، والعقيد مصطفى الهنيدي مأمور مركز الكردي.

وأيضا العميد أيمن بدوي مأمور مركز السنبلاوين، والمقدم عمر عويس مأمور الجمالية، والعميد على خضر مأمور قسم ثاني المنصورة، والعقيد أحمد الحسيني مأمور مركز شرطة الستامونى، والعميد محمد منير، مأمور مركز شرطة شربين، والعميد محمد سليمان ادارة التحقيقات، الرائد كريم الشربينى نائب مأمور قسم شرطة ثاني المنصورة، والرائد محمد الألفي نائب مأمور قسم أول المنصورة، والمقدم مسعد عوض مأمور جمصة، والعقيد محمد وصفى مأمور قسم ميت غمر، والعميد محمد أبوبكر مأمور تمى الأمديد، والعقيد محمد الدسوقى مأمور نبروه، والعقيد أحمد الصديق مأمور مركز ميت غمر، والعقيد أحمد عبدالرحمن مأمور دكرنس، والعقيد أحمد القبانى مأمور مركز شرطة محلة الدمعة، والعميد محمد فوزى مأمور مركز شرطة بنى عبيد.