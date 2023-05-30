اتخانقت مع أمها.. أمن الدقهلية ينجح فى إعادة فتاة لمنزلها بعد اختفائها

نجحت قوات الأمن بمديرية أمن الدقهلية، في إعادة فتاة لأهلها بعد تغيبها عن المنزل لمدة 4 أيام، بقرية البجلات التابعة لمركز ومدينة منية النصر.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير البحث الجنائي، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، بتحرير محضر من "رضا. ا" باختفاء ابنته آية وعدم عودتها للمنزل مرة أخرى.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة منية النصر إلى القرية لتكثيف البحث عن الفتاة داخل القرية وخارجها وتفريغ وتتبع كاميرات المراقبة الموجودة.

وشكلت مديرية أمن الدقهلية، بالتعاون مع مركز شرطة منية النصر، فريقًا مكبرًا من البحث الجنائي لتوسيع دائرة البحث عن الفتاة داخل نطاق المحافظة والمحافظات الأخرى على مستوى الجمهورية.

وتمكنت قوات الأمن من تحديد مكان الفتاة، وعودتها لأسرتها سالمة والتي تبين تركها للمنزل بسبب نشوب مشادة كلامية مع والدتها، تركت على إثرها المنزل.