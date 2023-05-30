الثلاثاء 30 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اتخانقت مع أمها.. أمن الدقهلية ينجح فى إعادة فتاة لمنزلها بعد اختفائها

أمن الدقهلية
أمن الدقهلية

نجحت قوات الأمن بمديرية أمن الدقهلية، في إعادة فتاة لأهلها بعد تغيبها عن المنزل لمدة 4 أيام، بقرية البجلات التابعة لمركز ومدينة منية النصر.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير البحث الجنائي، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، بتحرير محضر من "رضا. ا" باختفاء ابنته آية وعدم عودتها للمنزل مرة أخرى.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة منية النصر إلى القرية لتكثيف البحث عن الفتاة داخل القرية وخارجها وتفريغ وتتبع كاميرات المراقبة الموجودة.

وشكلت مديرية أمن الدقهلية، بالتعاون مع مركز شرطة منية النصر، فريقًا مكبرًا من البحث الجنائي لتوسيع دائرة البحث عن الفتاة داخل نطاق المحافظة والمحافظات الأخرى على مستوى الجمهورية.

وتمكنت قوات الأمن من تحديد مكان الفتاة، وعودتها لأسرتها سالمة والتي تبين تركها للمنزل بسبب نشوب مشادة كلامية مع والدتها، تركت على إثرها المنزل.

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

المبنى المُرعب.. حكاية فندق مهجور حذّر منه محمود بكرى قبل وفاته (فيديو)

ياسر سعيد.. تأثر بأعمال الموجى وبليغ حمدى وأسس فرقة "على مر الأجيال"

شاب من الغربية: الحوار الوطنى طريقنا نحو بناء الجمهورية الجديدة

ضبط المتهم بقتل سائق "توك توك" في الدقهلية

10 سنوات وغرامة مليون جنيه للمتهمين بالاتجار في الآثار بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات كوهين: جولة وزير الخارجية الإسرائيلي في أوروبا الوسطى.. ما الأهداف؟

إصابات وإحراق محاصيل زراعية فى هجوم لقوات الاحتلال على دير دبوان

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)