التصريح بدفن جثة عجلاتى لقى مصرعه بعدة طعنات خلال مشاجرة بالزيتون

صرحت نيابة الزيتون بدفن جثة عجلاتي لقي مصرعه بطعنات نافذة على يد عاطل خلال مشاجرة عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه.

وتمكنت مباحث القاهرة، أمس الثلاثاء، من القبض على المتهم بقتل عجلاتي مزق جسده بسلاح أبيض، بسبب خلافات مالية في منطقة الزيتون.

رجال المباحث يتلقون البلاغ

كانت البداية عندما تلقي قسم شرطة الزيتون بلاغًا باستقبال مستشفى حكومي شخصا، مصابا بطعنات نافذة في أنحاء متفرقة من جسده ولقي مصرعه.

‏على الفور تم توجيه رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين من التحريات وجمع المعلومات أن عاطلا وراء ارتكاب الجريمة بسبب خلافات مالية بينهما، وتم تحرير محضر وتولت النيابة العامة التحقيق.



مصدر يوضح عقوبة القتل العمد

وأوضح مصدر قانوني ان الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.



وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.