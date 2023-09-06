الأربعاء 06 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التصريح بدفن جثة عجلاتى لقى مصرعه بعدة طعنات خلال مشاجرة بالزيتون

جثة
جثة

صرحت نيابة الزيتون بدفن جثة عجلاتي لقي مصرعه بطعنات نافذة على يد عاطل خلال مشاجرة عقب ورود تقرير الصفة التشريحية  للمجني عليه.

وتمكنت مباحث القاهرة، أمس الثلاثاء، من القبض على المتهم بقتل عجلاتي مزق جسده بسلاح أبيض، بسبب خلافات مالية في منطقة الزيتون.

رجال المباحث يتلقون البلاغ

كانت البداية عندما تلقي قسم شرطة الزيتون بلاغًا باستقبال مستشفى حكومي شخصا، مصابا بطعنات نافذة في أنحاء متفرقة من جسده ولقي مصرعه.

‏على الفور تم توجيه رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين من التحريات وجمع المعلومات أن عاطلا وراء ارتكاب الجريمة بسبب خلافات مالية بينهما، وتم تحرير محضر وتولت النيابة العامة التحقيق.


مصدر يوضح عقوبة القتل العمد

وأوضح مصدر قانوني ان الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

تصريح بدفن جثة عجلاتي 3 طعنات نافذة الزيتون

مواد متعلقة

التصريح بدفن جثة مسن لقى مصرعه اسفل عجلات القطار بسوهاج

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

ماجد الكدوانى يكشف تفاصيل صادمة عن شخصية جعلته يزور طبيب نفسى

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 فى الأسواق المصرية

أبرزها مشاركة الشاشة.. 7 ميزات أطلقها واتساب فى 2023 حتى الآن

مخاوف من تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعى على آراء الناخبين ونزاهة العملية الانتخابية الأمريكية

رابط شغال.. نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

أعزائي أبناء الجمهورية الجديدة ..أنتم الأكثر حظا

لواء. محسن الفحام

ولتستمر مسيرة العطاء والتنمية

إبراهيم داود

معركة فى الخلاء

منى رجب

البنات المصريات قادمات.. ومصر الحديثة ستنتصر

ماجد حبته

مستشفى نيروبى القبطى

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "1"

حسين دعسة

أسرار لا تحسمها قمة "بوتين - أردوغان".. كيف؟

عبدالوهاب داود

ونحن نحب صلاح.. تمت الصفقة أم لم تتم

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

سفير أمريكا الجديد فى إسرائيل.. لماذا استعاد بايدن مسئولًا من «إدارة أوباما» الآن؟

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بعدم ترحيل الإريتريين من تل أبيب

فلسطين تطالب "الجنائية الدولية" بتحمل مسؤوليتها بشأن مجرمي الحرب الإسرائيليين