سلطت صحيفة آسيا تايمز، الضوء على أزمة الشباب الأمريكي غير مؤهلين للخدمة العسكرية، حيث يواجه الجيش الأمريكي أزمة تجنيد غير مسبوقة.

ذكرت الصحيفة أن التحديات الصحية والتعليمية والسياسية والاجتماعية تعمل على تقويض الاستعداد القتالي للقوة ضد الخصوم القريبين من أقرانهم بما في ذلك الصين.

وفي دراسة أجراها البنتاغون مؤخرًا، كشفت الصحيفة عن أن 77% من الشباب الأمريكيين غير مؤهلين للخدمة العسكرية دون تنازل بسبب تعاطي المخدرات أو مشاكل عقلية أو جسدية، أو زيادة الوزن.

كانت معدلات فقدان الأهلية الأكثر انتشارًا هي زيادة الوزن (11%)، وتعاطي المخدرات والكحول (8%)، والصحة الطبية/البدنية (7%)، وكانت الزيادات الأكثر أهمية في تقديرات فقدان الأهلية بين عامي 2013 و2020 تتعلق بالصحة العقلية وزيادة الوزن.

تحديات الجيش الأمريكي

يقول التقرير إن انخفاض عدد المحاربين القدامى وتقلص البصمة العسكرية أسهم في ظهور سوق غير مألوف للخدمة العسكرية، ما أدى إلى الاعتماد المفرط على الصور النمطية العسكرية.

وتقول أيضًا إن قادة البنتاجون أعربوا عن مخاوفهم بشأن مهمة التجنيد، وتوقعوا أنهم سيفتقدونها بشكل جماعي على الرغم من الوصول إلى أكثر من 170 ألف شاب وشابة مؤهلين في السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر.

يشير بن كينسلينج في مقال نشر في يوليو 2023 لصحيفة وول ستريت جورنال إلى أن الجيش الأمريكي يتوقع أن ينتهي هذا العام بنقص 15000 مجند عن هدفه البالغ 65000، وأن تنتهي البحرية الأمريكية بنقص 10000 من 38000 مجند، وأن تنتهي القوات الجوية الأمريكية بنقص 3000 مجند. من 27 ألف مجند.

بينما يشير كينسلينج إلى أن قوات مشاة البحرية الأمريكية حققت هدفها في العام الماضي بإرسال 33 ألف مجند إلى المعسكر التدريبي، وصف قادة الخدمة التجنيد بأنه يمثل تحديًا. ويقول أيضًا إن بيانات البنتاغون تظهر أن 9% فقط من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و21 عامًا قد يفكرون في الخدمة العسكرية، بانخفاض عن 13% قبل جائحة كوفيد-19.

في التعمق بالمشكلة، يذكر موقع Task and Purpose في مقطع فيديو نُشر في أغسطس 2022 أن المواطنين غير المؤهلين، والاقتصاد، وتراجع الثقة في الجيش، وثقافة اليقظة، أدت إلى تفاقم مشاكل التجنيد في الجيش الأمريكي.

يؤدي انخفاض التحصيل العلمي والسجلات الجنائية إلى استبعاد العديد من المجندين المحتملين في الجيش الأمريكي. في مقال نشر في فبراير 2018 لمؤسسة التراث، ذكر توماس سبوير وبريدجيت هاندي أن الجيش الأمريكي يحتاج إلى شهادة الدراسة الثانوية أو دبلوم المعادلة العامة (GED) للتأهل، مما يمنع العديد من الشباب الأمريكيين من القدرة على الخدمة.

ويشير شبوهر وهاندي إلى أنه على الرغم من أن المركز الوطني الأمريكي لإحصاءات التعليم أبلغ عن معدل تخرج معدل قدره 83% في العام الدراسي 2014/2015، فإن هذه الإحصائية لا تأخذ في الاعتبار انخفاض معايير التخرج، أو البيانات غير المكتملة، أو الطلاب الذين انتقلوا إلى برامج أخرى. .

ويؤثر انخفاض التحصيل العلمي أيضًا على قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على تفوقها التكنولوجي ضد خصومها القريبين من نظيراتها مثل الصين وروسيا.