الجيش الأمريكي: مقاتلة روسية تعرضت طائرة مسيرة لنا في سوريا

قال الجيش الأمريكي إن طائرة مقاتلة روسية حلقت "بالقرب بشكل خطير" من طائرة أمريكية بدون طيار فوق سوريا، وأطلقت شعلة ألحقت الضرر "الشديد" بالطائرة المسيرة وأجبرتها على العودة إلى قاعدتها.

قال اللفتنانت جنرال أليكس غرينكويتش ، قائد القوات الجوية المركزية الأمريكية ، في بيان صحفي يوم الثلاثاء ، إن الطائرة إم كيو -9 كانت تحلق في "مهمة لمواجهة تنظيم داعش" يوم الأحد .

أضاف: "هذه الأنواع من الطائرات بدون طيار هي طائرات بدون طيار يمكن تسليحها ولكنها تستخدم بشكل أساسي "لجمع المعلومات الاستخبارية" .

وبحسب البيان الصحفي، اقتربت المقاتلة الروسية من الطائرة بدون طيار صباح الأحد بالتوقيت الأمريكي، وأثناء تحليقها بشكل مباشر و"على بعد أمتار قليلة من المسافة الفاصلة بين الطائرات" ، أطلقت الطائرة الروسية قنابل إنارة، أصابت إحداها الطائرة المسيرة وألحقت أضرارًا بمروحةها.

وقال غرينكويتش: "لحسن الحظ ، تمكن طاقم MQ-9 من الحفاظ على الرحلة واستعادة الطائرة بأمان إلى قاعدتها الرئيسية".

وتابع "إن تجاهل المقاتل الروسي الصارخ لسلامة الطيران ينتقص من مهمتنا لضمان الهزيمة الدائمة لداعش. ندعو القوات الروسية في سوريا إلى وضع حد فوري لهذا السلوك الطائش وغير المستفز وغير المهني".

تم الإبلاغ عن حالات مماثلة في المنطقة في وقت سابق من يوليو، حيث انتقد المسؤولون العسكريون الطائرات المقاتلة الروسية لانخراطها في "سلوك غير آمن وغير مهني" تجاه طائرات بدون طيار تحلق فوق سوريا في يومين متتاليين، بحسب شبكة abc الامريكية.

في الحادث الأول، اشتبكت ثلاث طائرات مسيرة من قبل ثلاث طائرات مقاتلة روسية. ثم قامت الطائرات بإلقاء قنابل مضيئة أمامها، مما أجبرها على "إجراء مناورات مراوغة".

وفي المواجهة الثانية، ألقت عدة طائرات روسية "قنابل إنارة أمام الطائرات المسيرة واقتربت بشكل خطير" بينما كانت الطائرات المسيرة تقوم بعملية ضد أهداف تنظيم الدولة الإسلامية.