واشنطن توافق رسميا على شحن الدفعة الأولى من دبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا

وافق الجيش الامريكي رسميا على شحن الدفعة الأولى من دبابات "أبرامز" الأمريكية إلى أوكرانيا.

وأعلن رئيس قسم المشتريات في الجيش الأمريكي، داغ بوش، الموافقة رسميا، وتابع: إن الدبابات ستصل إلى أوكرانيا بحلول الخريف المقبل.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عنه قوله: "الآن، عليها (الدبابات) الوصول إلى أوروبا، ثم إلى أوكرانيا، مع كل المكونات من الذخيرة، وقطع الغيار، ومعدات الوقود، ومعدات الإصلاح"، كما أشارت القناة التلفزيونية إلى أن الولايات المتحدة أصلحت وأعدت 31 دبابة مخصصة لشحنها إلى أوكرانيا.

وأفادت صحيفة "بوليتيكو" سابقا، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن السلطات الأمريكية تعتزم البدء بإرسال دبابات "أبرامز" الأمريكية إلى أوكرانيا في سبتمبر. وقالت المصادر للصحيفة: "من المقرر إرسال عدة دبابات "أبرامز" إلى ألمانيا في أغسطس، حيث ستخضع للتحديث النهائي.