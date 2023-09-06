الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحد علماء الأزهر: "المخُصب" عادة جاهلية وهي من الكبائر واسوأ أنواع الزنا

جريدة الدستور

قال إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، إن المحلل، يعتبر زنا ولا يسمى زواجًا وما يترتب عليه عند رجوع الزوجة لزوجها الأول يكون زنا أيضًا لأن عقد الزواج لابد أن يكون أبديًا وليس محددًا بفترة وتحديده يجعل العقد فاسد.

وطالب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامية إنجي أنور، والمذاع عبر فضائية etc، المشرع المصري أن يكون الطلاق موثقًا في قانون الأحوال الشخصية الجديد، مؤكدًا أن الناس تلجأ لهذا الأمر بسبب الطلاق الشفوي وأنه لابد من الطلاق على يد مأذون كما كان الزواج على يد مأذون.

فكرة المُخصب من الكبائر وهي من عادات الجاهلية

وعن   فكرة المُخصب، أكد أنها من الكبائر وهي من عادات الجاهلية لأنه فيها كان الرجل الضعيف الذي يريد لنجله أن يكون قويًا فكان يأخذ زوجته لأحد الفرسان حتى تحمل شابًا قويًا منه، مؤكدًا أن الإسلام كل هذه العادات السيئة وهي من الكبائر ومن اسوأ أنواع الزنا. 

وأكد أن المخصب، ليس لديه دين ولا كرامة ولا مرؤة، وأنه شخص مريض وهو بمثابة حفل دعارة جماعية، والمرأة التي تستحل ما حرمه الله فقد كفرت بما أنزل على محمد صل الله عليه وسلم.

وتقدم ببلاغ على الهواء للنائب العام ومباحث الإنترنت ضد هذا الشخص.

أحد علماء الأزهر الشريف الم خصب الكبائر عادات الجاهلية اسوأ انواع الزنا مباحث الإنترنت

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