إنجى أنور تطالب الدولة بالتصدى لظاهرة إعلانات "المخصب" بعد انتشارها بجروبات السيدات

قالت الإعلامية إنجي أنور إن انتشار ظاهرة المحلل بين جروب السيدات أمر قديم واعتدنا عليه ولكن الجديد هو إعلان بعض الرجال عن كونه "مخصب" أي يقوم ببيع حيواناته المنوية بمقابل مادي، للمتاجرة بأحلام السيدات اللاتي حرمن من الإنجاب لمعاناة أزواجهن من مشاكل صحية.

وأكدت خلال حلقة برنامج "مصر جديدة"، والمذاع عبر فضائية etc، أن هذه الظاهرة لابد أن تواجهها الدولة بقوة لانتشارها عبر جروبات السيدات لأن فيها اختلاط الأنساب وضرب للشريعة خاصة أنها شاهدت تجاوب من بعض السيدات مع هذه الدعوة.

المطالبة بمعاقبة مثل هؤلاء الأشخاص

وطالبت بمعاقبة مثل هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بمثل هذه الإعلانات مؤكدة أنه وضعه باسم وهمي لأن "من أمن العقاب أساء الأدب"، ووصفته بأنه يسيء للمجتمع ويدمره ويدخله في نفق مظلم.