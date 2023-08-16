إنجي أنور: يمني يفجر نفسه مع زوجته بقنبلة يدوية بسبب الخلافات

قالت الإعلامية إنجي أنور، إن كل شيء في الحياة متغيرة ولذا لا يوجد لها كتالوج معين، لأننا لسنا روبوتات.

وأضافت خلال حلقة برنامج "مصر جديدة"، والمذاع عبر فضائية "etc"، أن العلاقة الزوجية بين شخصين أحدهما عصبي بالفترة، والطرف الثاني ليس في أفضل حالاته ويعاني من مشاكل في عمله، ستشبه حلبة مصارعة.

وتابعت أن الرابط بين أي زوجين هو عقد أدبي، ولا يوجد له شهادة ضمان ولا صلاحية، ولكن الحياة في الطبيعة شراكة بينهما تقوم على الود والرحمة والاحترام، ولو استحالت العشرة بينهما يكون الحل هو الطلاق.

حوادث بسبب الخلافات الزوجية

وأشارت خلال الحلقة لبعض الحوادث بسبب الخلافات الزوجية وأغربها قيام زوج يمني بتفجير نفسه مع زوجته بقنبلة يدوية بسبب المشاكل بينهما، مؤكدة أن هذه المشاكل ليست في العالم العربي فقط ولكن في أمريكا كذلك، فاليوم قام قاضي متقدم في السن بقتل زوجته بسلاحه الناري بسبب خلافات بينهما.