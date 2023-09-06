"الأجواء تجنّن".. رواد مهرجان القلعة يشيدون بالتنظيم والحفلات

عبّر عدد من رواد مهرجان القلعة عن سعادتهم بالفعاليات، مؤكدين أن التنظيم والحفلات رائعة جدًا.

وقالت إحدى رواد مهرجان القلعة لكاميرا "الحياة اليوم": "منذ لحظة وصولي لحد ما دخلت على الكرسي مكاني مفيش أي حاجة سيئة حصلت".

وأكدت أخرى: "هناك أتوبيسات توصلنا إلى الداخل والمكان جميل جدًا والأجواء أكثر من رائعة تطير العقل".

وقالت أخرى: "جو المكان نفسه والروح بتاعته جميلة، والناس هنا متعاونة مع بعض جدًا ويحاولون تسهيل دخول الجمهور، والفكرة جميلة جدًا خصوصًا إن سعر تذكرة الحفل مش غالي".

وأضافت سيدة من جمهور مهرجان القلعة: "اليوم جميل من أول ما دخلنا المهرجان، والتنظيم والأتوبيسات رائعة"، وأكدت أخرى: "الأجواء تجنن وكل شيء منظم ومُرتب".

وتابعت: "بحب عبير نعمة جدًا مغنية رائعة وصوتها جميل، كمان أغاني التراث القديم أكثر من رائعة".

وقال شاب من جمهور المهرجان: "المكان جميل وجايين نغير جو ونستمتع بالمهرجان".

وأضاف: "لما بسمع أغاني محمد محسن القديمة أشعر أنه رجعني للزمن الجميل والكلمات الحلوة والإحساس الراقي".