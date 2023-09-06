الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تنقله "الحياة" حصريًا.. عمر خيرت فى حفل ختام مهرجان القلعة غدًا

قناة الحياة
قناة الحياة

بعد أسبوعين من نقل قناة الحياة لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ31، يسدل المهرجان الستار على هذه الدورة بحفل عالمي يحييه الموسيقار الكبير عمر خيرت، يُنقل على الهواء مباشرة على قناة الحياة غدًا الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً.

حفل عمر خيرت بمهرجان القلعة

من المقرر أن يحضر الحفل، الآلاف من جمهور خيرت، وذلك للاستمتاع بموسيقاه التي يقدمها ومن بينها "قضية عم أحمد"، "فيها حاجة حلوة"، "إعدام ميت"، وغيرها من الموسيقى التي قدمها على مدار مشواره الفني.

يذكر أن قناة "الحياة" تنقل فعاليات الدورة الـ31 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء بشكل يومي على الهواء مباشرة، ومن أهم الحفلات التي نقلتها الحياة، هاني شاكر، مدحت صالح، علي الحجار، هشام عباس، شيخ المنشدين ياسين التهامي وغيرها من الحفلات التي حققت نجاحًا ورواجًا كبيرًا عبر السوشيال ميديا.

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عمر خيرت نجم ختام فعاليات مهرجان القلعة 31.. الخميس

أكدت الفنانة اللبنانية عبير نعمة، أنها سعيدة بمشاركتها في مهرجان القلعة، وهي المشاركة الأولى لها في المهرجان، مشددةً على أن المكان يجمع بين الموسيقى والتراث والتاريخ.  

أضافت "نعمة" خلال حوارها مع الإعلامية منى المراغي على قناة "الحياة"، مساء الثلاثاء، على هامش مهرجان القلعة في دورته الـ31، أن الوقوف أمام هذا الجمهور الكبير مهم بالنسبة إليها ويختلف عن وقفة المسرح المُقفل، متابعة أنها اختارت أغانيها بناء على الجمهور والوقت والفرقة الموسيقية الخاصة بها، حيث قدمت أغاني لفيروز وليلى مراد وأغاني خاصة بها.

حفل عمر خيرت بمهرجان القلعة مهرجان القلعة حفل عمر خيرت عمر خيرت قناة الحياة الموسيقار الكبير عمر خيرت

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