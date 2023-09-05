الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عمر خيرت نجم ختام فعاليات مهرجان القلعة 31.. الخميس

عمر خيرت
عمر خيرت

يختتم مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر فعاليات دورته 31 مساء الخميس 7 سبتمبر، حيث يعزف الموسيقار عمر خيرت فى العاشرة مساء على مسرح المحكى مختارات من أهم مؤلفاته التى وضعها على مدار مشواره الفنى الطويل.

يسبق عمر خيرت عرض لطلاب فصول الكورال بمركز  تنمية المواهب يضم عددا من أعمال الموسيقى العربية الشهيرة.

الموسيقار عمر خيرت 

ومن المقرر أن يقدم "خيرت" مجموعة من مقطوعاته الموسيقية الشهيرة منها: "ليلة القبض على فاطمة"، "خلى بالك من عقلك"، "عارفة"، "العرافة"، "العطور الساحرة"، "ضمير أبله حكمت"، "عم أحمد"، "الخواجة عبدالقادر"، "البخيل وأنا"، "100 سنة سينما"، "أطل وجه القمر"، "هويد الليل"، "جيران الهنا"، "عفوًا أيها القانون"، "مافيا"، و"فيها حاجة حلوة" وغيرها.

كان الموسيقار عمر خيرت أحيا الأيام الماضية حفلا غنائيا ضخما بمدينة العلمين الجديدة ضمن فعاليات مهرجان العلمين «العالم علمين» وشهد الحفل إقبالا جماهيريا ضخما في ليلة استثنائية.

 

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