الأسبوع الرابع من حفلات مهرجان العلمين.. ليالى الجمال مع عمر خيرت وكارول وبهاء

حققت الأسابيع الثلاثة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة نجاحًا ساحقًا في انطلاقة المهرجان، حتى جاء الأسبوع الرابع من المهرجان ليحطم الأرقام القياسية من حيث الحضور والتواجد والانتشار على السوشيال ميديا من خلال عدد كبير من الحفلات التي تصدى لها كبار النجوم.

حفل بهاء سلطان بالعلمين الجديدة

كان النجم بهاء سلطان على موعد مع جمهوره في العلمين الجديدة يوم 10 أغسطس من خلال حفل مميز للغاية، قدم خلاله مجموعة كبيرة من أهم أغانيه واستعاد الذكريات بعدد كبير من الأغنيات بالإضافة لأغانيه الجديدة الناجحة.

وشاهد الجمهور بهاء سلطان في العلمين الجديدة بشكل مختلف عن كل حفلاته السابقة بعد التجهيزات العملاقة، وقدم بها خلال الحفل "الواد قلبه بيوجعه وقوم أقف ويا ترى" وغيرها من الأغنيات وحرص على شكر كل القائمين عن المهرجان، معبرًا عن إعجابه بالتنظيم وبالمدينة الساحلية.

حفل كارول سماحة بالعلمين الجديدة

ويوم 10 أغسطس كانت النجمة كارول سماحة إحدى نجمات مهرجان العلمين الجديدة، حيث قدمت عددًا كبيرًا من أغانيها منها "حبيت دلوقت" و"اسمعني" وأضواء الشهرة" و"سهرانين" و"شو غيرك" و"شكرًا" و"يا رب" و"يا شباب يا بنات" وسط تفاعل كبير من الحضور، واختتمت حفلها بأغنية وحشاني يا بلادي.

وقالت "من أول ما وصلت للأوتيل وكل شيء منظم فيه وشيء عالمي بصراحة وده مفرحني، أغاني بتتجهز وفيه سينجلات وفيه أغنية مصرية بتتجهز، أنا موجودة وعايشة في مصر من 10 سنين علشان متجوزة مصري وشايفة تطوير في كل مجالات كتير، وبتطور بشكل سريع في الترفيه والعمارة وغيره، ومبروك مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الأولى.. العالم علمين".

حفل عمر خيرت بالعلمين الجديدة

وعلى مسرح العلمين لتقديم الحفلات الكلاسيكية كان الموسيقار الكبير عمر خيرت على موعد مع ليلة مختلفة ومميزة للغاية من خلال حفل أقامه 10 أغسطس الماضي وسط حضور كامل العدد بعد الإقبال غير المسبوق على حفلاته.

حرص الموسيقار العالمي عمر خيرت، على الترحيب بضيوفه من الجمهور والمسئولين وضيوف مصر من الوزراء والمسئولين العرب خلال حفله وقدم مقطوعاته الشهيرة "قضية عم أحمد ومسألة مبدأ وعارفة ووالله ما طلعت شمس وفيها حاجة حلوة وغيرها".

11 أغسطس.. مسار إجباري وليلة شبابية

على مسرح العلمين أرينا ويوم 11 أغسطس أحيا فريق مسار إجباري حفلًا مميزًا بالعلمين الجديدة، وكانت ليلة شبابية بامتياز من خلال تجمع عدد كبير من محبي الرفيق الغنائي بعد الإقبال الكبير من الجمهور.

عبر الفريق الغنائي مسار إجباري عن سعادته بالتواجد في مدينة العلمين الجديدة للمشاركة في حفلات مهرجان العلمين الحدث الترفيهي الأضخم في المنطقة وقال هاني الدقائق، مؤسس وأحد أعضاء الفريق، موجهًا حديثه لجمهور الحفل: "مبسوطين إننا معاكم النهاردة وإنكم معانا" وسط تفاعل كبير من الجمهور وقدم الفريق الغنائي عددًا من الأغنيات منها "حبة طبطبة وأوقات ورغم المسافة ونص الحاجات" وسط تفاعل كبير من الحضور.

11 أغسطس.. مُسلِم يقابل جمهوره

وفي إطلالته الأولى بالعلمين الجديدة تواجد المطرب الشاب مسلم وقدم أغنيته الجديدة "هنتقابل"، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي احتشد في جنبات مسرح العلمين أرينا لمتابعة الحفل وحرص مسلم على تحية جمهوره مع بداية الحفل، وبدأ في تقديم أغنياته التي تحظى باهتمام كبير من قبل الشباب، حيث أشعل مسرح العلمين أرينا بأغنيته "طال الغياب"، وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور، الذي احتشد لمشاهدة الحفل.

11 أغسطس.. رضا البحراوي يغوض في أعماق الشعبي

وبالطابع الشعبي المميز تواجد النجم رضا البحراوي في حفل ضخم بالعلمين الجديدة ليقدم مجموعة من أغانيه وأغاني كبار نجوم الطرب الشعبي.

وعبر البحراوي عن سعادته بالتواجد في العلمين، مؤكدًا أنه حلم من أحلامه الذي تحقق ومن الأغنيات التي قدمها "مش هسيبك وجات على البايظ" وغيرها من الأغنيات.