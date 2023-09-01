الأسبوع الثالث من حفلات مهرجان العلمين.. ريهام ومدحت صالح والكينج والكابو وليالى المتعة

شهد الأسبوع الثالث من حفلات مهرجان العلمين متعة خاصة من خلال تجمع 6 نجوم من أكبر نجوم الوطن العربي في 6 حفلات خلال 3 ليالي من أضخم ليالي مهرجان العلمين الجديدة، قدموا فيها الكثير من الأغاني التي أحبها الجمهور وتصدر معظمها الترند.

حفلات مهرجان العلمين الجديدة

افتتحت النجمة ريهام عبد الحكيم حفلات الأسبوع الثالث للمهرجان يوم 3 أغسطس الماضي من خلال ليلة طربية بطابع رشيق على مسرح العلمين للحفلات الكلاسيكية، من خلال حفل مميز حرص جمهور كبير على حضوره وسط هتافات للأغنيات الراقية التي قدمتها ريهام عبد الحكيم.

أمتعت ريهام الجمهور بإبداعاتها "فيها حاجة حلوة" وغيرها، بالإضافة لأغنيات تراثية مثل "أكدب عليك وأما براوة" وغيرها ووجهت شكرها للشركة المتحدة على التنظيم المميز والاهتمام بجودة المهرجان بهذا الشكل المميز.

حفل مدحت صالح بمهرجان العلمين الجديدة

وفي يوم الخميس 3 أغسطس، كانت مفاجأة إدارة العلمين الجديدة لجمهورها من خلال حفل غنائي مميز للغاية للنجم الكبير مدحت صالح الذي قدم واحدًا من أقوى حفلات المهرجان الضخم من خلال باقة مميزة من أغانيه.

وخلال الحفل أشرك مدحت ريهام عبد الحكيم في غناء أغنية "حبيبي يا عاشق"، حيث قدم عددا كبيرا من الأغنيات التي أبهرت الجمهور منها "برمي السلام وراجعين يا هوى" وغيرها من الأغنيات التي يحبها الجمهور وحرص على توجيه الشكر والحب للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الحفل قائلا، "من أجمل بقعة في العالم، أهلًا بيكم شرفتونا وأنا مبسوط أني معاكم، وعاوز أقول أني شوفت حاجات الفترة اللي فاتت خلتني فخور إني أنا مصري، وأبعت تحية محملة بالحب والاحترام والتقدير لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي".

4 أغسطس.. الكينج يسيطر على الساحل بالكامل

وفي ليلة من ليالي البهجة والمتعة كان الكينج محمد منير على موعد مع حفل هو الأضخم في المنطقة والأنجح أيضا حيث قدم حفلا مميزا للغاية قدم خلاله عدد كبير من أغانيه التي حقق نجاحا كبيرا على مدار مشواره.

وخلال الحفل شكر الكينج القائمين على المهرجان وتنظيم الحفل، مشيدًا بمدينة العلمين الجديدة، وقائلًا: "أنا عاوز أقول إن أنا كبير جدًا بالجمهور الراقي الجميل، ومع كامل تقديري لكل زمايلي أنا حاسس إننا في حتة تانية"، واستمر تصدر الكينج للترند على مواقع التواصل الاجتماعي لعدة أيام.

4 أغسطس.. حميد الشاعرى يعيد أجواء زمان

ويوم الجمعة 4 أغسطس أعاد الكابو حميد الشاعري ذكريات الماضي من خلال عدد من أغانيه القديمة بحفله بالعلمين الجديدة، بالإضافة إلى عدد من أغانيه الحديثة ودويتو مع الكينج محمد منير وسط تفاعل الجمهور.

وخلال الحفل حرص الكابو على الإشادة بالإنجاز الترفيهي والمدينة العملاقة حيث قال، أنا عاوز أقول حاجة، بحيي جدًا الجهد الكبير على الصرح الكبير ده، مدينة العلمين الجديدة، وبشكر كل العمال البسطاء اللي بنوا الصرح ده، تحية كبيرة لهم لو سمحتموا، وبحيي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على كل حاجة جميلة عملتهالنا في مهرجان العلمين، ويا رب يوصل صوتنا للعالم كله قولوا "يا رب" وقدم أغنيته الجديدة أنا رايق والتي احتفل بها مع الجمهور.

5 أغسطس.. ملكة الإحساس إليسا تبهج جمهور العلمين

تواجدت النجمة إليسا يوم السبت 5 أغسطس على أرص العلمين لتقدم حفلا من أنجح حفلات المهرجان وعقب صعودها المسرح عبرت، عن سعادتها الغامرة بالحضور للمشاركة فى مهرجان العلمين الجديدة حيث بدأت النجمة حفلها بأغنية "حلوة يا بلدى"، وتحولت شاشات العرض العملاقة إلى علم مصر ليتفاعل معها الجمهور بشدة.

وقالت "إليسا": "لا يوجد شك أن مدينة العلمين مدينة عالمية على أرض مصر وأنا كلبنانية أحب مصر، وهذا يسعدنى وسعيدة لوجودى فى مهرجان سنوى فى مصر، فهو مهرجان كبير وتنظيمه رائع وبُذل فيه مجهود كبير، وسأكون دائمة التواصل مع الجمهور المصرى"، وأنها تسعد بأى شىء جميل يحدث فى مصر لأنها تحب مصر كثيرًا، مؤكدة أنها تشعر أنها بلدها، معبرة عن سعادتها بالمشاركة فى الحدث الضخم، موجهة شكرها للدولة المصرية والقائمين على مدينة العلمين الجديدة.

5 أغسطس.. تامر عاشور بشكل مختلف

وظهر النجم تامر عاشور يوم السبت 5 أغسطس بشكل مختلف للغاية من خلال حفل مختلف قدم فيه أغانيه ولكن هذه المرة كانت البهجة هي المسيطرة على أغانيه خلال الحفل.

وحرص تامر عاشور على تقديم عدد من الأغنيات لكبار النجوم التى لحنها لهم وحققت نجاحًا كبيرًا، كما شارك جمهوره غناءها، خاصة أنها حققت نجاحات كبيرة مع النجوم الذين قدموها، ومنها أغنية "الله أعلم" للنجم اللبنانى فضل شاكر، و"يا ريتك فاهمنى" للنجمة أنغام، و"قلبك يا حول الله" للنجم بهاء سلطان، وقال تامر عاشور إن أجواء المهرجان قوية للغاية وشىء محترم للغاية، والمهرجان يعمل على جذب عدد كبير من الجمهور، وسعيد بالمشاركة فيه ووجه شكره للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على التنظيم المبهر للمهرجان.