ويجز يطل على جمهوره فى حفل ضخم بالعلمين الجديدة

يواصل مهرجان العلمين الجديدة فعالياته للأسبوع الثامن على التوالى، وسط تحقيقه نجاحات كبيرة، خاصة من خلال الحفلات الغنائية التى أحياها عدد من كبار نجوم مصر والعالم العربى خلال الأسابيع الماضية.

ويحيى نجم الراب «ويجز» حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، مساء غد الجمعة، يقدم خلاله مجموعة من أبرز أغانيه التى قدمها خلال الفترة الماضية وحققت نجاحًا كبيرًا، مثل «البخت» و«دورك جاى» و«كيفى كده». ونفدت تذاكر الحفل بعد ساعات من طرحها من قبل شركة «تذكرتى»، وسط إقبال كبير خاصة من الشباب على حجزها، بسبب الشعبية الجارفة التى يتمتع بها «ويجز»، ما جعله نجم «الراب» الأول فى العالم العربى.

وأنهت الجهة المنظمة استعداداتها للحفل المنتظر، مستعينة بمجموعة من أحدث التقنيات المستخدمة فى الصوت والإضاءة والألعاب النارية، إلى جانب التجهيزات الخاصة بالمسرح، وكذلك تجهيز كل المداخل والمخارج، من أجل دخول وخروج الجمهور بشكل سلس.

وتصدر «ويجز» مؤشرات البحث فى «جوجل» خلال الساعات الماضية، من خلال الباحثين عن تفاصيل حفله الجديد ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وفى مقدمتها مكان الحفل وسعر التذاكر وإذا ما كانت متاحة أم لا.

وإلى جانب صاحب أغنية «البخت»، يُقام حفل غنائى لمغنى «الراب» زياد ظاظا و«دى جى» عيسى وأسود، مساء اليوم الجمعة، يقدم خلاله الثلاثى باقة من الأغنيات المختلفة التى أحبها وارتبط بها الشباب خلال الفترة الماضية.

وبعد تسجيلها حلقة مميزة من حلقات المشروع الترفيهى «سولد أوت» لصالح منصة «ووتش إت» على مسرح العلمين الجديدة خلال الأيام الماضية، تُحيى فرقة «شارموفرز» حفلًا غنائيًا على مسرح «العلمين أرينا»، مساء غدٍ السبت، نفدت تذاكره بالكامل خلال الساعات الماضية فور طرحها للجمهور.

ومن المنتظر أن تقدم «شارموفرز» عددًا كبيرًا من الأغنيات التى حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، لتختتم بها فعاليات الأسبوع الثامن من المهرجان الترفيهى الضخم.

وشهد مهرجان العلمين الجديدة مجموعة من الحفلات الغنائية المتنوعة، مساء أمس الخميس، بداية من حفل المطرب عمر كمال، الذى قدم عددًا من أبرز أغانيه مثل «إنتى معلمة» و«بنت الجيران»، ثم حفل المطرب «أبو» الذى قدم العديد من الأغانى المميزة مثل «٣ دقات». كما تواجد فريقا المهرجانات «الصواريخ» و«دبل زوكش»، اللذان أشعلا مهرجان العلمين الجديدة بمجموعة من أغنياتهما المختلفة ذات الصيت الكبير بين الشباب وعلى مواقع التواصل الاجتماعى.