إعلامية: "المتحدة" أمتعت المصريين بنقل حفلات مهرجان العلمين عبر قنواتها

قالت الإعلامية جومانا ماهر، إن نقل حفلات مهرجان العلمين الجديدة على شاشات قنوات الشركة المتحدة كان أمرًا مؤثرًا بشكل كبير في متابعتها ومعرفة ما يحدث في العلمين.

وأضافت خلال تقديم برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، إن من لم يسافر العلمين استطاع أن يستمتع بأجواء هذه الاحتفالات من خلال شاشات الشركة المتحدة، مشيرة إلى أنها سعيدة بالحالة التي أحدثها المهرجان منذ انطلاقه في 13 يوليو، حيث قدم للعالم كله صورة مشرفة عن مصر والفن المصري والسياحة في أجمل شواطئ البحر المتوسط، وكان هناك رواجًا وسائحون كثر سواء من العرب أو الأجانب.

مهرجان العلمين وُلد كبيرًا وقدم صورة مشرفة عن مصر

كما أكدت أن مهرجان العلمين وُلد كبيرًا، وقدم صورة مشرفة عن مصر وفنها والسياحة بها.

وتابعت: "أمس الخميس شهد 4 فعاليات لنجوم الأغنية الشعبية والأندرجراوند ضمن فعاليات مهرجان العلمين، مثل عمر كمال وأبو، حيث قدما مجموعة كبيرة من الأغاني التي يحبها الجمهور ويتفاعل الشباب معها بشكل كبير".