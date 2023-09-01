آخر استعدادات حفل "ويجز" بمهرجان العلمين الجديدة

كشفت سارة سرّاج، موفدة قناة "إكسترا نيوز"، كواليس حفلة ويجز ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، والمقرر لها أن يكون موعدها اليوم، قائلة: "متوقع حضور عدد كبير من الجماهير إلى حفل ويجز".

وقالت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "ويجز اسمه الحقيقي أحمد علي، بدأ غناءه للون الراب منذ كان في سن الثانوية العامة".

وعن الأجواء في حفلات مهرجان العلمين الجديدة، أكدت سارة سرّاج، أن عنصر الشباب كان الأبرز في الحفلات وكانت الأجواء مفعمة بالطاقة والحيوية والنشاط والتفاعل، مشيرة إلى أنه متوقع تلك الحماسة في حفل اليوم للفنان ويجز، ولفرقة "شارموفرز" غدًا المقرر انطلاقها في مسرح العلمين للمرة الثانية في المهرجان.