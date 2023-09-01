الجمعة 01 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

آخر استعدادات حفل "ويجز" بمهرجان العلمين الجديدة

ويجز
ويجز

كشفت سارة سرّاج، موفدة قناة "إكسترا نيوز"، كواليس حفلة ويجز ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، والمقرر لها أن يكون موعدها اليوم، قائلة: "متوقع حضور عدد كبير من الجماهير إلى حفل ويجز".

وقالت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "ويجز اسمه الحقيقي أحمد علي، بدأ غناءه للون الراب منذ كان في سن الثانوية العامة".

وعن الأجواء في حفلات مهرجان العلمين الجديدة، أكدت سارة سرّاج، أن عنصر الشباب كان الأبرز في الحفلات وكانت الأجواء مفعمة بالطاقة والحيوية والنشاط والتفاعل، مشيرة إلى أنه متوقع تلك الحماسة في حفل اليوم للفنان ويجز، ولفرقة "شارموفرز" غدًا المقرر انطلاقها في مسرح العلمين للمرة الثانية في المهرجان.

اكسترا نيوز العلمين الجديدة مهرجان العلمين الجديدة حفلة ويجز قائمة حفلات مهرجان العلمين الجديدة

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. لينك نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023

ضبط المتهم بقتل شاب فى بولاق الدكرور بسبب خلافات بينهما

انخفاض نسب الإشغال بشواطئ الإسكندرية

رحيل الشاعر كريم العراقى.. كتب 70 أغنية لكاظم الساهر

الحكومة تنفى تجميد حركة الطيران بمطار العاصمة الدولى

رئيسة مجلس أعمال "بريكس": انضمام مصر يدعم البنية التحتية لمنطقة التجارة الحرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الرئيس الأكثر إنجازًا فى الملف الاقتصادى

مدحت بشاى

ولاية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

د. محمد عفيفي

الدور المصرى فى السودان

ماجد حبته

مشروعات التنمية الزراعية

عبد الرحيم طايع

الذين يعيشون فى المقابر

أحمد الصغير

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

وائل لطفي

العبقرى العادى!!

محمد العسيري

الحنين إلى دمشق

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة

اقتحام مطار بن جوريون.. وإسرائيل: الحادث جنائى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال