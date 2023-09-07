الخميس 07 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2023.. صلاح وميسي على رأس القائمة

الكرة الذهبية
الكرة الذهبية

تصدرت قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2023 مؤشرات جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، عقب إعلانها بشكل رسمي وتواجد النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، قائمة المرشحين والتي أعلنتها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية مساء أمس الأربعاء.

وتضمنت قائمة المرشحين لحصد الكرة الذهبية 2023، على كتيبة من النجوم مع النجم المصري محمد صلاح، أبرزهم ليونيل ميسي وإيرلينج هالاند وكيليان مبابي، وغيرهم.

وتستعرض "الدستور" لمتابعيها في كل مكان، قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2023 بعد إعلانها بشكل رسمي.

موعد حفل جوائز الكرة الذهبية 2023 وأبرز المرشحين لجائزة البالون دور

للمرة الخامسة.. محمد صلاح ينافس على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب فى العالم

قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2023

وجاءت قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2023 كالتالي:

1 - محمد صلاح - ليفربول.

2 - جمال موسيالا - بايرن ميونخ.

3 - جوشكو جفارديول - لايبزيج ومانشستر سيتى.

4 - أندريه أونانا - مانشستر يونايتد

5 - كريم بنزيما ريال مدريد واتحاد جدة السعودى.

6 - بوكايو ساكا - أرسنال

7 - كيفين دى بروين - مانشستر سيتى.

8 - جود بيلينجهام - ريال مدريد.

9 - برناردو سيلفا - مانشستر سيتى.

10 - كولو موانى - إينتراخت فرانكفورت وباريس سان جيرمان.

11 - إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي.

12 - كفارا تسيخيليا - نابولي.

13 - روبن دياز - مانشستر سيتي.

14 - نيكولو باريلا - إنتر ميلان.

15 - إيمليانو مارتينيز - أستون فيلا.

16 - ياسين بونو - إشبيلية والهلال.

17 - فينيسيوس جونيور - ريال مدريد.

18 - مارتين اوديجارد - أرسنال. 

19 - جوندوجان - مانشستر سيتي وبرشلونة. 

20 - جوليان ألفاريز - مانشستر سيتى.

21 - ليونيل ميسي - باريس سان جيرمان وإنتر ميامي.

22 - أنطوان جريزمان - أتلتيكو مدريد.

23 - رودري - مانشستر سيتي. 

24 - روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة. 

25 - لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان.

26 - كيليان مبابي - باريس سان جيرمان.

27 - هاري كين - توتنهام.

28 - لوكا مودريتش - ريال مدريد.

29 - فيكتور أوسيمين - نابولي.

30 - كيم مين جاي - نابولي.

اقرأ أيضاً

رودري يتحدث عن صفقات الدوري السعودي واختياره لقائمة الكرة الذهبية

موعد حفل جوائز الكرة الذهبية 2023 وأبرز المرشحين لجائزة البالون دور

محمد صلاح بينهم.. تعرف على قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023

قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2023 المرشحين للكرة الذهبية شحين للكرة الذهبية 2023 الكرة الذهبية محمد صلاح ليفربول

مواد متعلقة

موعد حفل جوائز الكرة الذهبية 2023 وأبرز المرشحين لجائزة البالون دور

القائمة الكاملة للمرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب فى العالم 2023

الأكثر قراءة

رابط مفتوح.. نتيجة مدارس المتفوقين stem 2023

مصطفى بكرى يطالب بتحويل هؤلاء لمحاكمة عسكرية

وفاة شخص وإصابة 7.. 3 حوادث سير خلال 60 دقيقة  فى شوارع الجيزة

منها شرب الأعشاب والليمون.. 4 طرق بسيطة لتنظيف القولون من السموم

هشام الجخ يحذر من كارثة تواجه أبناءنا: على الدولة أن تتدخل

غير قابل للمساس.. محمد صلاح باق فى ليفربول والتفاوض فى 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أحمد عرابى

وائل لطفي

الدين العظيم الذى حولوه إلى سلعة!

ماجد حبته

فلسطين.. السد.. والعرب

الحسين عبدالرازق

الناس اللى ركبوا الترند!

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

محمد العسيري

الحيارى والمتعبون فى حضرة الشيخ ياسين

خالد حريب

انتخابات رئاسية واحتفالات الانتصار على الإرهاب

وائل لطفي

الجذور السامة للمشكلة السكانية

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا طعن 3 مستوطنين فى القدس

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال