قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2023.. صلاح وميسي على رأس القائمة

تصدرت قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2023 مؤشرات جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، عقب إعلانها بشكل رسمي وتواجد النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، قائمة المرشحين والتي أعلنتها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية مساء أمس الأربعاء.

وتضمنت قائمة المرشحين لحصد الكرة الذهبية 2023، على كتيبة من النجوم مع النجم المصري محمد صلاح، أبرزهم ليونيل ميسي وإيرلينج هالاند وكيليان مبابي، وغيرهم.

وتستعرض "الدستور" لمتابعيها في كل مكان، قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2023 بعد إعلانها بشكل رسمي.

قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2023

وجاءت قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2023 كالتالي:

1 - محمد صلاح - ليفربول.

2 - جمال موسيالا - بايرن ميونخ.

3 - جوشكو جفارديول - لايبزيج ومانشستر سيتى.

4 - أندريه أونانا - مانشستر يونايتد

5 - كريم بنزيما ريال مدريد واتحاد جدة السعودى.

6 - بوكايو ساكا - أرسنال

7 - كيفين دى بروين - مانشستر سيتى.

8 - جود بيلينجهام - ريال مدريد.

9 - برناردو سيلفا - مانشستر سيتى.

10 - كولو موانى - إينتراخت فرانكفورت وباريس سان جيرمان.

11 - إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي.

12 - كفارا تسيخيليا - نابولي.

13 - روبن دياز - مانشستر سيتي.

14 - نيكولو باريلا - إنتر ميلان.

15 - إيمليانو مارتينيز - أستون فيلا.

16 - ياسين بونو - إشبيلية والهلال.

17 - فينيسيوس جونيور - ريال مدريد.

18 - مارتين اوديجارد - أرسنال.

19 - جوندوجان - مانشستر سيتي وبرشلونة.

20 - جوليان ألفاريز - مانشستر سيتى.

21 - ليونيل ميسي - باريس سان جيرمان وإنتر ميامي.

22 - أنطوان جريزمان - أتلتيكو مدريد.

23 - رودري - مانشستر سيتي.

24 - روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة.

25 - لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان.

26 - كيليان مبابي - باريس سان جيرمان.

27 - هاري كين - توتنهام.

28 - لوكا مودريتش - ريال مدريد.

29 - فيكتور أوسيمين - نابولي.

30 - كيم مين جاي - نابولي.