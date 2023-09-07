الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مصر تصعد لنصف نهائى كرة القدم للساق الواحدة بدورة الألعاب الأفريقية البارالمبية

منتخب مصر لكرة القدم
منتخب مصر لكرة القدم للساق الواحدة

فاز منتخب مصر لكرة القدم للساق الواحدة على نظيره الرواندى  بنتيجة 4 /2 ليصعد المنتخب المصرى إلى الدور نصف النهائى فى دورة الألعاب الأفريقية البارالمبية والتى تقام في العاصمة الغانية أكرا.
وقد أحرز الأهداف زاهر ابراهيم هاتريك بثلاثة أهداف وعبد الله مصطفى هدف، وكان المنتخب المصرى قد فاز من قبل على كلا من منتخب كينيا 2 /0  وعلى منتخب انجولا 3 /1 ليتصدر المجموعة ب 9 نقاط ويصعد لنصف النهائى.

وتتكون بعثة مصر لكرة القدم  للساق الواحدة من محمد عادل حسنى رئيس لجنه كرة القدم للمبتورين ورئيس لجنة تنمية الموارد باللجنة البارالمبية رئيسا للبعثة  ومعه محمد عبد الصبور المسئول المالى للبعثة وتتكون بعثة كرة القدم للمبتورين من سارة احمد حسن المعايرجى مدير الفريق ومعها MR evran المدير الفنى والكابتن رستم احمد رستم مدرب عام ومحمد خيرى طبيب  ومحمد نبيل عامل مساعد والفريق مكون من حسنى النوبى وابراهيم بدوى ومحمود عبد العظيم وابراهيم عبد الصادق وعبد الله مصطفى ومحمد حسين وعيد سعيد وزاهر ابراهيم واشرف حسين وأحمد إبراهيم وعرفه ناصر ومحمود حمدى واسلام مجاهد .

منتخب مصر لكرة القدم للساق الواحدة
منتخب مصر لكرة القدم للساق الواحدة
منتخب مصر لكرة القدم للساق الواحدة
منتخب مصر لكرة القدم للساق الواحدة
منتخب مصر لكرة القدم للساق الواحدة
منتخب مصر لكرة القدم للساق الواحدة
منتخب مصر لكرة القدم للساق الواحدة
منتخب مصر لكرة القدم للساق الواحدة
حسام الدين مصطفي رئيس اللجنة البارالمبية كرة القدم للساق الواحدة أحمد حمدي الميدالية الذهبية في بطولة العالم للمساترز دورة الألعاب الإفريقية احتل المنتخب المصري

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