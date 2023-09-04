الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اليوم.. مصر وأنجولا لكرة القدم للساق الواحدة فى افتتاح دورة الألعاب الأفريقية بغانا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

يبدأ اليوم الاثنين منتخب مصر لكرة القدم للساق الواحدة مشواره مع البطولة فى دورة الألعاب الأفريقية والتى تقام في غانا بمباراة الافتتاح أمام منتخب أنجولا فى السابعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

وتتكون بعثة مصر من محمد عادل حسنى رئيس لجنة كرة القدم للمبتورين ورئيس لجنة تنمية الموارد باللجنة البارالمبية رئيسا للبعثة ومعه محمد عبد الصبور المسئول المالى للبعثة وتتكون بعثة كرة القدم للمبتورين من سارة أحمد حسن المعايرجى مدير الفريق ومعها MR evran المدير الفنى والكابتن رستم احمد رستم مدرب عام ومحمد خيرى طبيب  ومحمد نبيل عامل مساعد والفريق مكون من حسنى النوبى وابراهيم بدوى ومحمود عبد العظيم وابراهيم عبد الصادق وعبد الله مصطفى ومحمد حسين وعيد سعيد وزاهر ابراهيم وأشرف حسين وأحمد إبراهيم وعرفه ناصر ومحمود حمدى وإسلام مجاهد.

فريق طبى متكامل من وزارة الصحة للعمل فى منتخبات ذوى الإعاقة

اجتمع الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية بفريق العمل الطبى المرشح من وزارة الصحة بعد موافقة الأستاذ  الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة على ترشيح عدد من الأطباء فى جميع التخصصات للاستعانة بهم فى أنشطة اللجنة البارالمبية المختلفة.

وأكد الدكتور حسام الدين مصطفى أن تلك الخطوة هى جزء من استراتيجية اللجنة لتطوير منظومة الطب الرياضى والرعاية الصحية داخل المنتخبات الوطنية حيث تم اختيار ١٠ أطباء من مختلف التخصصات تحت اشراف اللجنة الطبية برئاسة د. سامح السيد  لعمل ملف طبى  لكل لاعب  داخل المنتخبات المختلفة ومتابعات دورية بعد انضمامهم للعمل داخل اللجنة الطبية تحت إشراف الدكتور سامح السيد رئيس اللجنة.

وأضاف رئيس البارالمبية بأنه تم اختيار مقر دائم للجنة الطبية داخل المركز الأوليمبى بالمعادى، وسوف يتم بدء عملهم خلال الأيام المقبلة.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
الساق الواحدة البارالمبية منتخب أنجولا بعثة مصر حسام الدين مصطفي رئيس اللجنة البارالمبية

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