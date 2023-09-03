فريق طبي متكامل من وزارة الصحة للعمل في منتخبات ذوي الإعاقة

اجتمع الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية، بفريق العمل الطبي المرشح من وزارة الصحة بعد موافقة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة على ترشيح عدد من الأطباء فى جميع التخصصات للاستعانة بهم فى أنشطة اللجنة البارالمبية المختلفة .

وأكد رئيس اللجنة البارالمبية، على أن هذه الخطوة هى جزء من استراتيجية اللجنة لتطوير منظومة الطب الرياضى والرعاية الصحية داخل المنتخبات الوطنية، وتم اختيار 10 أطباء من مختلف التخصصات تحت اشراف اللجنة الطبية برئاسة د. سامح السيد لعمل ملف طبي لكل لاعب، داخل المنتخبات المختلفة ومتابعات دورية بعد انضمامهم للعمل داخل اللجنة الطبية تحت إشراف الدكتور سامح السيد رئيس اللجنة .

وأضاف الدكتور حسام الدين مصطفى، بأنه تم اختيار مقر دائم للجنة الطبية داخل المركز الأوليمبي بالمعادي، وسوف يتم بدء عملهم خلال الأيام المقبلة .

بعثة مصر للألعاب البارالمبية تصل أكرا للمشاركة فى دورة الألعاب الإفريقية بغانا

في سياق آخر، وصلت بعثة مصر للألعاب البارالمبية إلى مدينة أكرا بغانا للمشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية والتى تشارك فيها اللجنة البارالمبية بثلاث العاب لذوي الإعاقة بعدد 41 فرد يمثلون 3 العاب هي كرة السلة على الكراسي، كرة القدم للمبتورين، التنس الأرضي، برئاسة محمد عادل حسنى رئيس لجنه كرة القدم للمبتورين ورئيس لجنة تنمية الموارد باللجنة البارالمبية ومعه محمد عبد الصبور المسئول المالى للبعثة.

وتتكون بعثة كرة القدم للمبتورين من سارة أحمد حسن المعايرجى مدير الفريق والمدير الفنى والكابتن رستم أحمد رستم مدرب عام ومحمد خيرى طبيب ومحمد نبيل عامل مساعد، والفريق مكون من حسنى النوبى وابراهيم بدوى ومحمود عبد العظيم وابراهيم عبد الصادق وعبد الله مصطفى ومحمد حسين وعيد سعيد وزاهر ابراهيم واشرف حسين وأحمد إبراهيم وعرفه ناصر ومحمود حمدى واسلام مجاهد

