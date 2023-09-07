البرهان: نركز في المرحلة الحالية على إيقاف الحرب وإنهاء معاناة السودانيين

قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، نركز في المرحلة الحالية على إيقاف الحرب وإنهاء معاناة السودانيين.

واضاف البرهان، انه سيتم القضاء على التمرد قريبا والأمور ستعود لطبيعتها، وفق قناة العربية الإخبارية.

كما طمئن الشعب السوداني بأننا سنمضي في الانتقال للحكم المدني بعد القضاء على التمرد.

ثالث زيارة له منذ بدء الحرب





وقال المجلس السيادي الحاكم في السودان إن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان توجه الخميس إلى الدوحة لإجراء محادثات مع أمير قطر، وهي ثالث رحلة له إلى الخارج خلال حربه مع الفصائل شبه العسكرية المستمرة منذ خمسة أشهر.

وذكر بيان للمجلس أن البرهان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني “سيبحثان العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والوضع في السودان”.

منذ 15 أبريل، يخوض الجيش النظامي السوداني حرباً مع قوات الدعم السريع شبه العسكرية، بقيادة نائب البرهان السابق، محمد حمدان دقلو.

وبعد قضاء أشهر تحت الحصار داخل المقر العسكري في الخرطوم، قام البرهان بأول غزوة له خارج المقر الشهر الماضي وزار حلفاء إقليميين في الأسابيع الأخيرة.

ومنذ ذلك الحين، يقيم في مدينة بورتسودان في شرق البلاد، التي نجت من القتال والتي انتقل إليها المسؤولون الحكوميون والأمم المتحدة.

كما أنها تستضيف المطار الوحيد العامل في السودان.

وفي أواخر الشهر الماضي، قام بأول رحلة خارجية له إلى مصر، أقرب حليف له تاريخيا، تلتها زيارة إلى جنوب السودان هذا الأسبوع.

وسعت كل من القاهرة وجوبا إلى حشد الجهود لإنهاء القتال، بعد تعثر محاولات الوساطة مرارًا وتكرارًا في الأشهر الأولى من الحرب.

وقد تم انتهاك اتفاقيات الهدنة المتعددة التي توسطت فيها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بشكل منهجي، قبل أن يؤجل الوسيطان المحادثات في يونيو.

وحتى الآن، تسببت الحرب في مقتل ما لا يقل عن 5000 شخص، وفقًا لتقدير متحفظ من مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة وأحداثها.

كما أجبرت 4.8 مليون شخص على ترك منازلهم - مليون منهم عبروا الحدود - وفقًا للأمم المتحدة، التي تتوقع أن ترتفع هذه الأعداد أكثر.