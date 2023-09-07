الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

خلال زيارته للدوحة.. البرهان يجري مباحثات ثنائية مع أمير قطر

البرهان
البرهان

بدأت المباحثات الثنائية بين رئيس مجلس السيادة  السوداني عبد الفتاح البرهان وتميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، منذ قليل، وفقا لما نقله مجلس السيادة السواني عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وسبق وأعلنت وزارة الخارجية القطرية، عن زيارة مرتقبة لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان إلى الدوحة، ونقلت وسائل إعلام قطرية، عن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، قوله إن البرهان يجري جولة إلى عدد من الدول وقطر هي إحدى محطاته، دون أن يحدد موعدها.

ونفى المتحدث باسم الخارجية القطرية، علمه بوجود طلب وساطة تم توجيهه أو سيوجه إلى قطر، لكنه جدد موقف الدوحة الداعي إلى وقف الحرب ووقف إطلاق النار في السودان.

 البرهان يؤكد من مصر التزام الجيش السوداني بالتأسيس لفترة انتقالية حقيقية

وكان البرهان قد أجرى زيارة إلى مصر الأسبوع الماضي، والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مدينة العلمين الجديدة، في أول جولة خارجية له منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في 15 أبريل الماضي.

وأكد "البرهان"، التزام الجيش السوداني بالتأسيس لفترة انتقالية حقيقية، ليتمكن بعدها الشعب السوداني من اختيار، من يرغب في أن يحكمه عبر انتخابات حرة نزيهة.

كما أكد أن الجيش سيقاتل في الخرطوم حتى القضاء على التمرد وأن العدو يعلم ذلك وقوته تتناقص، مشيرًا إلى أن الجيش السوداني والشعب متفقان على دحر التمرد.

 أبو الغيط يحذر من الحرب الأهلية الشاملة في السودان

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، إن السودان يقترب من الحرب الأهلية الشاملة، مؤكدًا أنه لا يرغب في الانزلاق إلى ذلك الحد.

وأضاف أبو الغيط، خلال كلمته في مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الدورة العادية 160، أن أزمة السودان تؤدي تباعًا إلى تداعي مؤسسات الدولة وتقرّب البلاد من حرب أهلية.

وتابع: "نتطلع إلى القمة العربية الإفريقية المرتقبة في السعودية باعتبارها خطوة لترسيخ العلاقات المشترك"، مشيرًا من جانبه إلى أن الجامعة العربية نجحت في التحرك على أكثر من صعيد لتعزيز شراكاتها الدولية.

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