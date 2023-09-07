الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

غير قابل للمساس.. محمد صلاح باق فى ليفربول والتفاوض فى 2024

محمد صلاح
محمد صلاح

تأكد استمرار محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول الإنجليزي مع فريقه خلال الموسم الجاري، وعدم رحيله عن الفريق.

وحاول نادي اتحاد جدة التعاقد مع محمد صلاح أكثر من مرة خلال سوق الانتقالات الجارية، وخاض مراحل عديدة من المفاوضات مع نادي ليفربول من أجل التعاقد مع محمد صلاح، وتقدم بأكثر من عرضٍ مغرٍ للحصول على خدماته ووصلت قيمة الصفقة إلى 215 مليون جنيه إسترليني.


وذكر فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والمختص بالانتقالات، أن محمد صلاح لن ينتقل لنادي اتحاد جدة مع اقتراب غلق سوق الانتقالات الصيفية في السعودية.


وأكد رومانو، عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن نادي ليفربول يعتبر محمد صلاح غير قابل للمساس رغم العرض الكبير الذي قدمه النادي السعودي في الأسبوع الماضي، متوقعًا أن تعود الأندية السعودية للتفاوض على ضمه في عام 2024.

 

وسبق أن كشفت شبكة ذا أثلتيك الإنجليزية، في تقرير نشرته منذ ساعات، عن انتهاء اهتمام نادي اتحاد جدة بضم محمد صلاح في الميركاتو الجاري، متوقعة أن يعودوا لمحاولة ضمه في الموسم المقبل.

ويغلق باب الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي اليوم الخميس، وكان العديد من التقارير أشار إلى أن نادي اتحاد جدة يأمل في حسم صفقة صلاح قبل غلق باب الانتقالات.


وانتقل محمد صلاح لنادي ليفربول قادمًا من روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، ومنذ ذلك الحين حطم العديد من الأرقام القياسية مع فريقه واقتحم قائمة الهدافين التاريخيين للنادي، وبات أحد أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف عبر تاريخه، مشاركًا في 307 مباريات، وسجل 187 هدفًا وصنع 80 لزملائه في الفريق.


ونجح صلاح في قيادة فريق ليفربول لاستعادة ليفربول لقب الدوري الإنجليزي بعد غياب استمر 30 عامًا، بالإضافة إلى فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا وبطولة كأس العالم للأندية وبطولتي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة وكأس الاتحاد الإنجليزي، ووضع اسمه ضمن أساطير الريدز التاريخيين.

 

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