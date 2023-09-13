قرش دهب.. تفاصيل الهجوم النادر على فتاة مصرية وإجراء طارئ من البيئة

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه تم إتخاذ قرار بغلق أحد شواطئ مدينة دهب بجنوب سيناء إثر تعرض مواطنة مصرية للإصابة من هجوم لسمكة قرش بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء.

ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فريق عمل المحميات الطبيعية بجنوب سيناء بتشكيل لجنة عاجلة لتقييم الموقف والوقوف على أسباب هجوم سمكة القرش وتمشيط الشاطئ.

وبمتابعة حالة المواطنة المصابة أفادت الجهات الطبية باستقرار الحالة الصحية لها، وإجراء كافة الإسعافات الفورية لها، وتتم متابعة حالتها الصحية أولًا بأول.

كان قد ورد بلاغ إلى غرفة العمليات بالوزارة بوقوع حادث هجوم سمكة قرش على إحدى المصطفات، وتم رفع حالة الاستعداد بالمحمية والتنسيق والتعاون مع محافظة جنوب سيناء والجهات المعنية، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الواجبة.