لا يفوتك هذا المساء| أسماء الضحايا المصريين جراء إعصار دانيال في ليبيا.. واعترافات قاتل شقيقته ببورسعيد

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

وزيرة البيئة تشهد عرض الفرص الاستثمارية في المجال البيئي

شاركت د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الجلسة النقاشية التى عقدت تحت عنوان "الإدارة المتكاملة للمخلفات والطاقة المستدامة" لمناقشة قصص النجاح والفرص الاستثمارية فى المجال البيئى والمناخى.

وأكد رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لـ وزارة البيئة أن الإجراءات التشريعية والتنظيمية المتخذة ساعدت على تحقيق خطوات مهمة للأمام في مجال ادارة المخلفات، حيث صدر في ٢٠٢٠ أول قانون لإدارة المخلفات في مصر لائحته التنفيذية في ٢٠٢٢، كما يعد. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4498913

رئيس الوزراء يبحث سبل تعميق صناعة الأدوية وزيادة التصدير

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لبحث سبل تعميق صناعة الأدوية وزيادة التصدير، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، ودعاء سليمة، المشرف على مركز تحديث الصناعة، وأعضاء الغرفة. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4499045

3 طائرات نقل عسكرية تنطلق من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهًة إلى ليبيا (صور)

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية لدولة ليبيا، وفى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب الليبى الشقيق فى تخفيف آثار الإعصار المدمر، والذى أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين، أقلعت 3 طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى دولة ليبيا، محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية التى تشمل كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من الخيام وأطقم للبحث والإنقاذ وعربة إغاثة ومجموعات عمل من جمعية الهلال الأحمر، وذلك للمساهمة فى أعمال البحث والإنقاذ وتخفيف آثار الإعصار المدمر الذى ضرب السواحل الليبية خلال الأيام الماضية. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4499042

"يوم مصري بامتياز".. الباز: مصر لم تتأخر عن دعم الأشقاء في ليبيا والمغرب

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن مصر تثبت اليوم إنسانيتها وقدرتها، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع مع قادة القوات المسلحة، وبلور موقف مصر سياسيا وإجرائيا، مما يحدث في ليبيا والمغرب.

وأضاف الباز خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "هذا يوم مصري بامتياز، تؤكد مصر قدرتها وعروبتها وقوميتها وإنسانيتها في المقام الأول، رغم إن لدينا أزمة لكن لا نتأخر عن دعم الأشقاء ومساندتهم بكل ما نملك". لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4499062

"مسمعتش كلامى".. تفاصيل اعترافات قاتل شقيقته فى بورسعيد

اعترافات مثيرة أدلى بها المتهم بذبح شقيقته فريدة الطالبة بكلية الآداب في مدينة بورسعيد أمام جهات التحقيق عقب القبض عليه، والذي أقدم على طعنها ثم ذبحها أمام الجميع في الشارع في جريمة بشعة تقشعر لها الأبدان.

بدأ المتهم محمد اعترافاته أمام جهات التحقيق، قائلا: لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4499017

عاجل.. قائمة أسماء الضحايا المصريين فى إعصار دانيال بليبيا

حصلت “الدستور” على قائمة تضم أسماء الضحايا المصريين الذين لقوا مصرعهم في ليبيا، إثر الإعصار المدمر دانيال.

وضمت القائمة أسماء 145 مصريا، تم نقل جثامينهم اليوم الثلاثاء، بعد تغسيلهم وتكفينهم في مشرحة طبرق. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4499064

كولر يطلب التعاقد مع طبيب سويسرى

رفض مارسيل كولر، المدير الفنى لفريق كرة القدم بنادى الأهلى، ضم مدافع جديد فى الانتقالات الحالية، مفضلًا الاستقرار على القائمة الحالية من اللاعبين، بعد ضم المهاجم الفرنسى أنتونى موديست.

واقترحت لجنة التخطيط لفريق الكرة بالأهلى على «كولر» اسم محمد مغربى، مدافع الفريق المعار إلى سموحة، فى ظل إصابة محمود متولى، وعدم جاهزية ياسر إبراهيم بنسبة ١٠٠٪ بسبب شد فى العضلة الضامة. لكن المدير الفنى للأهلى تحفظ على هذا المقترح لـ«أسباب فنية». لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4499034

دعم ومساندة.. تاريخ وعمق العلاقات المصرية ـ الليبية

أعلن المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، الحداد في جمهورية مصر العربية لثلاثة أيام، تضامنا مع الأشقاء في ليبيا في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الإعصار المدمّر.

وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه القوات المسلحة بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية، جواً وبحراً، للأشقاء فى ليبيا. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4498791