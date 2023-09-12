الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يطلب التعاقد مع طبيب سويسرى

كولر
كولر

رفض مارسيل كولر، المدير الفنى لفريق كرة القدم بنادى الأهلى، ضم مدافع جديد فى الانتقالات الحالية، مفضلًا الاستقرار على القائمة الحالية من اللاعبين، بعد ضم المهاجم الفرنسى أنتونى موديست. 

واقترحت لجنة التخطيط لفريق الكرة بالأهلى على «كولر» اسم محمد مغربى، مدافع الفريق المعار إلى سموحة، فى ظل إصابة محمود متولى، وعدم جاهزية ياسر إبراهيم بنسبة ١٠٠٪ بسبب شد فى العضلة الضامة. لكن المدير الفنى للأهلى تحفظ على هذا المقترح لـ«أسباب فنية».

واقترح المدرب السويسرى على إدارة الكرة، الاستعانة بطبيب سويسرى سبق له العمل معه، فى الجهاز الطبى بالفريق، بعد رحيل أحمد أبوعبلة وتامر أبوالعينين.

وقال «كولر» لإدارة الأهلى إن الطبيب السويسرى سيحصل على ١٠ آلاف دولار راتبًا شهريًا، إلى جانب السكن والإقامة، مشددًا على ضرورة الاستعانة به من أجل الحفاظ على اللاعبين من تكرار الإصابات.

وحسب مصدر فى الأهلى، استقرت الإدارة على استمرار الدكتور أحمد جاب الله، طبيب قطاع الناشئين، فى العمل مع الفريق الأول، حال نجاحه وإثبات إمكاناته، أما فى حال وجود شكاوى، فسيتم التعاقد مع طبيب أجنبى.

مارسيل كولر أحمد أبوعبلة

الأكثر قراءة

وصول 145 جثمانًا مصريًا إلى مشرحة طبرق لتكفينهم وإرسالهم للقاهرة

عاجل.. الخارجية: خط ساخن مع قنصليتنا فى بنى غازى لمتابعة تطورات أوضاع المصريين

رابط نتيجة القبول بمدرسة المتفوقين بعين شمس.. المقبولين في مدارس ستيم

وزير ليبى: وفاة 6000 شخص بسبب العاصفة.. وانهيار السدود يعيق وصول فرق الإنقاذ

قرار جديد من "الداخلية" بشأن تحصيل رسوم الإقامة من الأجانب

عاجل.. وزير التعليم: سنبدأ قريبًا فى تطوير مناهج المرحلة الثانوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مصر والممر والطريق

إبراهيم داود

لنحتفل حفاظًا على الذاكرة

ماجد حبته

الاستثمار البيئى والمناخى

حسين دعسة

فى شخصية وزيرة الثقافة الأردنية.. استراتيجية تنطلق من مسارات التحديث وتنفيذيتها

أحمد الصغير

الهجمة الشرسة الجديدة التى تواجهها مصر

وائل لطفي

تحديات وخونة!

ماجد حبته

مشروع «الممر» الأمريكى

عبدالوهاب داود

شوف بقينا فين يا قلبى؟!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟