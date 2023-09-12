كولر يطلب التعاقد مع طبيب سويسرى

رفض مارسيل كولر، المدير الفنى لفريق كرة القدم بنادى الأهلى، ضم مدافع جديد فى الانتقالات الحالية، مفضلًا الاستقرار على القائمة الحالية من اللاعبين، بعد ضم المهاجم الفرنسى أنتونى موديست.

واقترحت لجنة التخطيط لفريق الكرة بالأهلى على «كولر» اسم محمد مغربى، مدافع الفريق المعار إلى سموحة، فى ظل إصابة محمود متولى، وعدم جاهزية ياسر إبراهيم بنسبة ١٠٠٪ بسبب شد فى العضلة الضامة. لكن المدير الفنى للأهلى تحفظ على هذا المقترح لـ«أسباب فنية».

واقترح المدرب السويسرى على إدارة الكرة، الاستعانة بطبيب سويسرى سبق له العمل معه، فى الجهاز الطبى بالفريق، بعد رحيل أحمد أبوعبلة وتامر أبوالعينين.

وقال «كولر» لإدارة الأهلى إن الطبيب السويسرى سيحصل على ١٠ آلاف دولار راتبًا شهريًا، إلى جانب السكن والإقامة، مشددًا على ضرورة الاستعانة به من أجل الحفاظ على اللاعبين من تكرار الإصابات.

وحسب مصدر فى الأهلى، استقرت الإدارة على استمرار الدكتور أحمد جاب الله، طبيب قطاع الناشئين، فى العمل مع الفريق الأول، حال نجاحه وإثبات إمكاناته، أما فى حال وجود شكاوى، فسيتم التعاقد مع طبيب أجنبى.