الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"يوم مصرى بامتياز".. الباز: مصر لم تتأخر عن دعم الأشقاء فى ليبيا والمغرب

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن مصر تثبت اليوم إنسانيتها وقدرتها، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع مع قادة القوات المسلحة، وبلور موقف مصر، سياسيًا وإجرائيًا، مما يحدث في ليبيا والمغرب.

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "هذا يوم مصري بامتياز، تؤكد مصر قدرتها وعروبتها وقوميتها وإنسانيتها في المقام الأول، رغم أن لدينا أزمة لكن لا نتأخر عن دعم الأشقاء ومساندتهم بكل ما نملك". 

 

إقلاع 3 طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى ليبيا

وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس لتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة ليبيا، وفي إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب الليبي الشقيق في تخفيف آثار الإعصار المدمر الذي أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين، أقلعت 3 طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى دولة ليبيا، محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية.

شملت المساعدات كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية وأطقمًا للبحث والإنقاذ وعربة إغاثة ومجموعات عمل من جمعية الهلال الأحمر، للمساهمة في أعمال البحث والإنقاذ وتخفيف آثار الإعصار المدمر الذي ضرب السواحل الليبية خلال الأيام الماضية، لتؤكد عمق العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين الشقيقين.

الباز مصر القوات المسلحة السيسي 3 طائرات نقل عسكرية ليبيا

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