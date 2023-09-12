"مسمعتش كلامى".. تفاصيل اعترافات قاتل شقيقته فى بورسعيد

اعترافات مثيرة أدلى بها المتهم بذبح شقيقته فريدة الطالبة بكلية الآداب في مدينة بورسعيد أمام جهات التحقيق عقب القبض عليه، والذي أقدم على طعنها ثم ذبحها أمام الجميع في الشارع في جريمة بشعة تقشعر لها الأبدان.

ذبح طالبة في بورسعيد

بدأ المتهم محمد اعترافاته أمام جهات التحقيق، قائلا: "مسمعتش كلامي، حينما قلت لها إني أرفض خطبتك من أحد الأشخاص، ولم تبال بما أقوله على الإطلاق"، موضحًا أنها أخبرته بتقدم أحد الأشخاص لخطبتها وأخبرها رفضه وحدثت بينهما خلافات.

اعترفات قاتل شقيقته في بورسعيد

وأضاف المتهم أمام جهات التحقيق، أنه عقب نشوب خلافات بسبب قبولها لهذا الشخص، انقطعت عن الحديث معي ورفضت أن تأخد حديثي بعين الاعتبار، وأصرت على قرارها وكانت تعاملني بشكل سيئ فأقدمت على التخلص منها ردا لكرامتي.

ضبط قاتل شقيقته في بورسعيد

وأضاف، أنه بعد تدهور العلاقة بيننا وانقطاعها تماما، قررت أن أتخلص منها بأن تربصت لها في الشارع وطعنتها من الخلف وبعد أن استدارت أصبتها بجرح ذبحي حتى أُنهي حياتها تمامًا داخل سلم أحد العقارات، وتابع: عقب ذلك الأهالي أمسكوا بي واتصلوا بالشرطة.

الأهالي يسلمون قاتل شقيقته لمباحث بورسعيد

الأهالي عقب إمساكهم بمحمد الذي نحر شقيقته وقتلها، قاموا بالاتصال بالشرطة وإبلاغهم بما حدث، وقد حضر رجال مباحث قسم المناخ إلى مكان الحادث، وتم التحفظ على المتهم، وبحوذته أداة الجريمة، وقاموا بإجراء معاينة للجثة ونقلها إلى ثلاجة المستشفى للتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.