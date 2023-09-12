أخبار فاتتك منتخب مصر يواجه نظيره التونسي في تجربة ودية قوية.. وتفاصيل مذبحة فتاة بورسعيد

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

منتخب مصر يواجه نظيره التونسى فى تجربة ودية قوية.. الليلة

يسعى منتخب مصر لمواصلة انتصاراته وأرقامه القياسية تحت قيادة المدير الفني البرتغالي روى فيتوريا، عندما يخوض مباراة ودية قوية أمام منتخب تونس في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد الدفاع الجوي.

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سعر الدولار

سجل سعر الدولار اليوم الإثنين الموافق 11 سبتمبر 2023، خلال التعاملات المسائية أمام الجنيه المصري والليرة السورية في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، استقرارًا حيث سجل في البنك المركزي المصري ليبلغ متوسطه نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

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برنامج «رسالة وطن»

يستعد الراديو 9090 لإطلاق أحدث برامجه الاذاعية بعنوان "رسالة وطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل خميس من كل اسبوع لمدة ساعتين من الساعة 12 إلى الساعة 2 ظهرًا.

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أحمد السبكي يتحدث عن المتحدة

قدم المنتج أحمد السبكي الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤكدًا أن الشركة قدمت كل الدعم لصناعة الدراما خلال الأعوام الماضية.

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معرض زايد للكتاب

أعلنت اللجنة التنفيذية لمعرض مدينة الشيخ زايد للكتاب، برئاسة عادل لطفي، انطلاق الدورة التاسعة للمعرض، التي تقام بكلية الهندسة بقلب مدينة الشيخ زايد، وذلك في الفترة من ١١ أكتوبر وحتى 22 أكتوبر المقبل 2023.

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فتاة بورسعيد

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ببورسعيد عن أن المتهم بذبح الفتاة هو شقيقها بسبب اعتراضه على خطبتها من زميله.

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الهلال الأحمر الليبى

أعلن المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الليبية، توفيق الشكري، أن عدد المفقودين جراء الفيضانات التي اجتاحت مدن شرق ليبيا بسبب الإعصار دانيال، الذي ضرب البلاد فجر الأحد، وصل إلى أكثر من 9 آلاف مفقود وفق سجلات البلاغات، مؤكداً أنه من الصعب تحديد مصيرهم.

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