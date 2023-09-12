عاجل.. التحريات تفجر مفاجأة فى ذبح فتاة بورسعيد: المتهم شقيقها

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ببورسعيد، أن المتهم بذبح الفتاة هو شقيقها بسبب اعتراضه على خطبتها من زميله.

ويقوم رجال مباحث بورسعيد، بمناقشة شهود العيان في واقعة ذبح فتاة بالمنطقة الثامنة.

وأوضح شهود العيان، أن المتهم قام بنحر الفتاة بسلاح أبيض حتى فصل رأسها عن جسدها، وبدأ يلوح بالسلاح تجاه المواطنين حتى لاذ بالفرار.

ويقوم رجال البحث الجنائي بتفريغ كاميرات المراقبة لتحديد خط سير المتهم وضبطه وتقديمه للمحاكمة.

وشهدت محافظة بورسعيد واقعة مأساوية، عقب ذبح فتاة في العقد الثاني من عمرها أمام المارة بالشارع.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية ببورسعيد، بلاغًا من الأهالي يفيد بنحر فتاة بجوار مسجد الحسين بالمنطقة الثامنه ببورسعيد.

علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين أن الفتاة تبلغ من العمر ١٩ سنة، وتم ذبحها على يد شاب تمكن من الهرب خشية من إمساك الأهالي به.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.