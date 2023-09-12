الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الهلال الأحمر الليبى: 2800 قتيل وأكثر من 9 آلاف مفقود جراء السيول والفيضانات

فيضانات ليبيا
فيضانات ليبيا

أعلن المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الليبية، توفيق الشكري، أن عدد المفقودين جراء الفيضانات التي اجتاحت مدن شرق ليبيا بسبب الإعصار دانيال، الذي ضرب البلاد فجر الأحد، وصل إلى أكثر من 9 آلاف مفقود وفق سجلات البلاغات، مؤكداً أنه من الصعب تحديد مصيرهم.

جاء ذلك تزامنا مع تصريحات مصادر طبية بجمعية الهلال الأحمر نفسها، بأن عدد الذين لقوا حتفهم في الفيضانات بلغ حتى اللحظة 2800 شخص.

وقال الشكري في تصريحات نقلتها الصحف المحلية، أن عدد الجثامين في مدينة درنة بلغت 2084 جثمان حتى الآن بالإضافة إلى 9 آلاف بلاغ عن مفقودين، وهي آخر إحصائية وصلتنا عند الساعة الـ 4 مساء نتيجة صعوبة الاتصال بالفرق.

وأكد الشكري إلى أن أعداد الوفيات في تزايد مستمر لكثرة المفقودين، حيث "المدينة منكوبة وحجم الكارثة كبير".

وأضاف: "أن أكثر من 480 منزل و 5 أحياء دمرت بالكامل في مدينة درنة"، مشددا أن المناطق المتضررة في احتياج للدعم المحلي والدولي لجميع أنواع المساعدات من آلات ثقيلة وأطقم طبية وإسعافات أولية ومواد غذائية.

في غضون ذلك، نقلت وكالة الأناضول عن مسؤول بالهلال الأحمر الليبي قوله: إن "إجمالي الإحصائيات التي وصلت للغرفة من جميع فروع الهلال الأحمر بلغت 2800 قتيل".

وذكر المسؤول أن "الإحصائية تشمل جميع المدن المنكوبة التي تعرضت للفيضانات بسبب الإعصار الذي ضرب شرق ليبيا"، مؤكدا أن القتلى "بين من قضى غرقا أو بسبب انهيار المباني السكنية".

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7 آلاف عائلة عالقة بالمناطق المنكوبة

وأوضح أن "عدد العالقين في المناطق المنكوبة وتجري حاليا عمليات إنقاذهم وصل 7 آلاف عائلة"، إضافة إلى "عدد كبير من المفقودين لم يتم تحديدهم بعد لكون كثيرين لم يتم الإبلاغ عن فقدانهم وخاصة في درنة التي انقطعت فيها الاتصالات الهاتفية".

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2000 قتيل.. إعصار دانيال يحول ليبيا إلى بحر من الماء والدموع

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أن عدد ضحايا إعصار دانيال في مدينة درنة وحدها "يفوق ألفي قتيل"، بينما أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ في طرابلس عن تسجيله رسميا 47 قتيلا وأكثر من 18 مفقود، في عدد من المدن المتضررة شرقي البلاد باستثناء درنة.

جمعية الهلال الاحمر الليبية الإعصار دانيال في ليبيا الفيضانات والسيول عدد القتلى عدد المفقودين

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