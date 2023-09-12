منتخب مصر يواجه نظيره التونسى فى تجربة ودية قوية.. الليلة

يسعى منتخب مصر لمواصلة انتصاراته وأرقامه القياسية تحت قيادة المدير الفني البرتغالي روى فيتوريا، عندما يخوض مباراة ودية قوية أمام منتخب تونس في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد الدفاع الجوي.

أزمة في مركز الظهير الأيسر

منتخب مصر يفتقد جهود خمسة لاعبين شاركوا في مباراة إثيوبيا يوم الجمعة الماضي، وهم: محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبدالمنعم ومروان عطية، الذين انضموا لفريق الأهلي الذي يستعد لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة المقبل في مباراة السوبر الأفريقي، بالإضافة لمحمد حمدي الذي تعرض للإصابة في مباراة إثيوبيا.

وفي المقابل يعود محمد صلاح الذي لم يشارك أمام إثيوبيا وبالتالي سيقوم روى فيتوريا بإجراء تغييرات في التشكيل الأساسي وسيدفع بمحمد صبحي في حراسة المرمى ومحمود مرعي أو حسام عبد المجيد في قلب الدفاع بجوار على جبر وأحمد رمضان بيكهام أو عمر كمال عبد الواحد في مركز الظهير الأيمن وفي مركز الظهير الأيسرهناك غموض بشأن موقف أحمد أبوالفتوح الذي تعرض للإصابة وفي حالة عدم مشاركته سيدفع الجهاز الفني بعمر كمال عبد الواحد.

وسيعود طارق حامد لخط الوسط بجوار حمدي فتحي ومحمود حمادة وسيقود محمد صلاح المثلث الهجومي ومعه عمر مرموش ومصطفى محمد وقد يدفع فيتوريا بمحمد شريف على حساب مصطفى محمد.

رقم قياسي لروي فيتوريا

كان منتخب مصر قد حقق 8 انتصارات متتالية تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا أخرها على إثيوبيا يوم الجمعة الماضي في تصفيات الأمم الأفريقية 2024، معززا سلسلة انتصاراته وأصبح أكثر مدرب يحقق الانتصارات بشكل متتالي مع منتخب مصر منذ بداية الألفية الجديدة وسجل منتخب مصر تحت قيادة فيتوريا 20 هدفًا ودخل مرماه هدفان فقط.

المباراة رغم أنها ودية ألا أن الفوز بها مهم لتحسين تصنيف منتخب مصر بين المنتخبات الأفريقية قبل إجراء قرعة نهائيات الأمم الأفريقية 2024 المقرر إقامتها في كوت ديفوار، ووصلت بعثة تونس إلى القاهرة، الأحد، وأدي الفريق تدريبا خفيفا بفندق الإقامة ثم أدى تدريبا قويا مساء أمس الإثنين، باستاد الدفاع الجوى بقيادة مدربه جلال القادري.