الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة منتخب مصر ومنتخب تونس الودية في ختام الأجندة الدولية

منتخب مصر
منتخب مصر

أصبح البحث عن موعد مباراة منتخب مصر ومنتخب تونس الودية، في ختام الأجندة الدولية، هو الأكثر تداولا عبر محركات جوجل.

يأتي ذلك، بعد النتائج المميزة التي حققها الفراعنة، على يد المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، منذ تولي المسئولية وعدم تلقي الفريق أي هزيمة على مدار المواجهات السابقة سواء الرسمية أو الودية.

موعد مباراة مصر ومنتخب تونس

ويواجه منتخب مصر نظيره التونسي، مساء غدٍ الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوي، في ختام معسكر الفراعنة، في ختام معسكر شهر سبتمبر الجاري للأجندة الدولية.

ويغيب عن صفوف الفراعنة في مواجهة نسور قرطاج، الودية، رباعي الأهلي، محمد الشناوي ومحمد عبدالمنعم، ومحمد هاني ومروان عطية، بسبب انشغال الرباعي، باستعدادات المارد الأحمر لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، على لقب كأس السوبر الإفريقي لعام 2023، والمقرر له الجمعة المقبلة 15 سبتمبر الجاري، بالمملكة العربية السعودية.

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بقيادة محمد صلاح.. 20 لاعبًا فى مران منتخب مصر قبل مباراة تونس الودية

القنوات الناقلة لودية مصر وتونس

وستنقل المباراة الودية بين منتخب مصر ونظيره التونسي، عبر شبكة قنوات “أون تايم سبورت”، باعتبارها الناقل الحصري لكافة مباريات المنتخب الوطني الودية.

وتشهد المباراة، عودة جناح نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح في قائمة الفراعنة، بعد استبعاد من مواجهة منتخب إثيوبيا، في الجولة الأخيرة والسادسة بتصفيات كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2024".

وتنطلق منافسات "كان 2024"، بكوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير المقبل 2024.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب الوطني الأول، قد حقق الفوز على نظيره منتخب إثيوبيا، الجمعة الماضية، بهدف نظيف، سجل مصطفى فتحي، ليأكد تربعه على قمة مجموعته برصيد 15 نقطة.

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