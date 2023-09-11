اليوم.. منتخب مصر يلعب أمام الكاميرون فى نصف نهائى بطولة إفريقيا للطائرة

يواجه منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة نظيره الكاميرونى فى تمام السابعة مساء اليوم الإثنين، في إطار نصف نهائى البطولة الإفريقية باستاد القاهرة.

ونجح منتخب الطائرة فى التأهل إلى نصف النهائى بالفوز على المغرب بنتيجة 3/0 مساء السبت فى دور الثمانية، بعد تحقيق الفوز على كينيا 3/0 فى دور الـ16 مساء الجمعة.

المنتخب المصري يتأهل إلى دور الـ16

تأهل المنتخب المصري إلى دور الـ16 بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى، حيث قد تلقى الهزيمة من نظيره الجزائري بنتيجة 3- 0 في الجولة الثانية، بعدما حقق الفوز على منتخب بوروندي بنتيجة 3- 0 في الجولة الأولى.

وتضم قائمة الفراعنة كلًا من: "أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبدالرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد".

ويترأس البعثة في البطولة تامر بيبرس، عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويقود المنتخب فنيًا الإيطالي فلافيو جيونيلي، وحسن الحصرى المدرب العام، ومحمد بخيت المدرب المساعد، ومحمد معوض مدير المنتخب، وأحمد سعيد محلل تقني، وروجيريو أفيلار جيديس مخطط أحمال، سامح ظلام علاج طبيعي، وعلى زكي المدير الإداري.

من جانبه، كشف حسن الحصرى، مدرب عام منتخب مصر للكرة الطائرة للرجال، عن نجاح الجهاز الفنى في خروج لاعبى الفراعنة من محنة الخسارة من الجزائر فى الدور الأول من البطولة الإفريقية التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة.

وقال الحصرى، فى تصريحات إعلامية، إن خروج اللاعبين من محنة خسارة الجزائر كان دافعًا قويًا لمواصلة مشوار حصد اللقب بالوصول لنصف النهائى لمواجهة الكاميرون غدًا فى مباراة حسم التأهل للنهائي.

وأشار الحصرى إلى أن اللاعبين لم يفكروا فى حجم المنافس، ويركزون فى جميع اللقاءات كل مباراة على حدة، من أجل الوصول لهدف حصد اللقب.

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