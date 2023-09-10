تدريب لفك العضلات ومحاضرة فيديو لفراعنة الطائرة قبل مواجهة الكاميرون

يخوض منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة تدريبا مسائيا لفك العضلات قبل مواجهة الكاميرون فى نصف نهائى البطولة الأفريقية للكرة الطائرة التى تستضيفها مصر بإستاد القاهرة السابعة مساء غد.

ويخوض اللاعبين اللذين شاركوا فى مباراة المغرب فى ربع النهائى أمس التى شهدت فوز الفراعنة 3/0 تدريبا لفك العضلات، بينما يخوض باقى اللاعبين مران خفيف ، يعقبه محاضرة فيديو فى فندق الإقامة.

جدير بالذكر أن منتخب مصر وصل لأفضل فورمة ممكنة وقدم أداء قوي أمس أمام المغرب واستحق الفوز بجدارة وتأهل لنصف النهائي ليضرب موعد مع منتخب الكاميرون في السابعة من مساء غد في نصف نهائي البطولة.



وتأهل المنتخب المصري للدور ربع النهائي عقب الفوز على نظيره منتخب كينيا بنتيجة “3-0“ فى دور الـ 16، بينما تأهل منتخب المغرب بعد الفوز على نظيره منتخب مالي بنتيجة “3-0“.



وقبلها تأهل المنتخب المصري إلى دور الـ 16 بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى، حيث قد تلقى الهزيمة من نظيره الجزائري بنتيجة 3-0 في الجولة الثانية، بينما حقق الفوز على منتخب بوروندي بنتيجة 3-0 في الجولة الأولى.



وتضم قائمة الفراعنة كلًا من:” أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد”.

و تأهل المنتخب المصري إلى الدور ربع النهائي عقب الفوز على نظيره منتخب كينيا بنتيجة “3-0“ في دور الـ 16، بينما تأهل منتخب المغرب بعد الفوز على نظيره منتخب مالي بنتيجة “3-0“.