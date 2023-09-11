الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

تفاصيل معرض زايد للكتاب في دورته المقبلة.. تعرف عليها

صورة المعرض
صورة المعرض

أعلنت اللجنة التنفيذية لمعرض مدينة الشيخ زايد للكتاب، برئاسة عادل لطفي، انطلاق الدورة التاسعة للمعرض، التي تقام بكلية الهندسة بقلب مدينة الشيخ زايد، وذلك في الفترة من وحتى 22 أكتوبر  المقبل 2023.

وأوضحت إدارة المعرض، في بيان صادر اليوم، أن شخصية المعرض هذا العام هو الكاتب الصحفي الراحل جمال الغيطاني، الروائي الكبير الذي حارب وشارك على جبهة النصر فى حرب أكتوبر المجيدة كمراسل حربي؛ حيث تقام فعاليات المعرض هذا العام تزامنًا مع اليوبيل الذهبي للانتصار العظيم.

ويتخلل فعاليات الدورة التاسعة لقاءات وندوات عن أبرز الأدباء والمفكرين والفنانين اللذين عاصروا وشاركوا في النصر. 

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وأعلنت إدارة المعرض اختيار الناشر محمود عبدالنبى مديرًا لهذه الدورة الاستثنائية التي تواكب شهر النصر. 

وصرح عبد النبي بأن المعرض الذى يقام علي مساحة 2000 متر بارض كلية الهندسة بوسط مدينة الشيخ زايد سيشارك فيه أكثر من 100 دار نشر؛ ويتضمن برنامجه أكثر من 40 ندوة لكبار الأدباء والمثقفين

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أوضح عبد النبي أن الدورة التاسعة لمعرض مدينة الشيخ زايد للكتاب ستتضمن برنامج خاص للأطفال ستقام أنشطته في الفترة الصباحية من العاشرة حتي الثانية ظهرا، على أن تقام الندوات في الفترة المسائية من السادسة إلى العاشرة مساءً.

الشيخ زايد للكتاب الشيخ زايد مدينة الشيخ زايد جمال الغيطاني محمود عبدالنبى

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