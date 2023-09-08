الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أنشطة متنوعة بالمنيا.. قصور الثقافة تشارك في معرض الكتاب بنادي القضاة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، بمجموعة كبيرة من أحدث إصداراتها، في معرض الكتاب المقام بنادي القضاة بمحافظة المنيا والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، وانطلق أمس الأول ويستمر حتى 16 سبتمبر الحالي.

من الإصدارات المشاركة "الليل الطويل" عن فقراء الريف في أدب خيري شلبي، لمحمد صلاح غازي، ورواية "في رحاب البطل كانت لنا أيام" لمحمد كسبر، و"شذور الذهب" لسيزا قاسم، و"طه حسين.. الإنسان والمشروع" لصبري حافظ، و"مذكرات هدى شعراوي" تقديم د. طارق النعمان، وكتاب "في معبد الفنون" للشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، و"سحر مصر القديمة" د. حسين عبد البصير، وكتاب "السحر في المعتقد الشعبي" د. شيرين جمال الدين. و"فتنة الهامش" لحلمي سالم، و"القربان البديل" لفتحي عبد السميع، وغيرها. كما تشارك الهيئة بمجموعة كتب "الهوية"، و"طه حسين"، و"روائع المسرح العالمي"، وأحدث ما صدر بسلاسل الهيئة الشهيرة "الذخائر" و"ذاكرة الكتابة" و"الدراسات الشعبية"، و"كتابات نقدية"، وغيرها ويشرف على جناح الهيئة بالمعرض الإدارة العامة للتسويق والمبيعات.

الهيئة العامة لقصور الثقافة معرض الكتاب المقام بنادي القضاة بمحافظة المنيا الهيئة المصرية العامة للكتاب الليل الطويل محمد صلاح غازي في رحاب البطل شذور الذهب المستشار هاني عبد الجابر

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