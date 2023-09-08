الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس قصور الثقافة: الرئيس وجه بتنمية شمال سيناء واستدامة الورش والفعاليات

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

تحدث عمرو بسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، عن معارض الحرف التراثية وأنشطة الثقافية في رفح والشيخ زويد. 

وقال بسيوني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتنمية محافظة شمال سيناء، وأن المحافظة حصلت على أولوية كبيرة سواء فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية أو بناء الإنسان عبر ترسيخ مفهوم العدالة الثقافية. 

وأضاف أنه بالتعاون مع محافظة شمال سيناء، بدأت أمس فعاليات لفرقة الفنون الشعبية للأطفال بحضور وزيرة الثقافة ومحافظ شمال سيناء، كما تم تنظيم 4 ورش تراثية عن التراث السيناوي.

عمرو بسيوني: سيناء لها طبيعة وظروف خاصة ولديها فن شعبي رائع

أكد أن سيناء لها طبيعة وظروف خاصة، كما أن لديها مأثور وفن شعبي رائع للغاية، مؤكدًا أن اليوم الجمعة سيشهد إلقاء 3 محاضرات بعنوان تجليات سيناء في الإبداع المعاصر، للرواية والشعر العامي، وذلك في إطار استمرار فعاليات معارض الحرف التراثية والأنشطة الثقافية برفح والشيخ زويد بعد صلاة الجمعة.

كما أشار إلى أن مساء اليوم سنشهد حفلًا موسيقيًا لفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية، مؤكدًا أن توجيهات القيادة السياسية تنص على استمرار الاهتمام بسيناء واستدامة للورش والفعاليات الثقافية، والفترة المقبلة ستشهد إقامة عدد كبير من الورش وخاصة المعنية بالمرأة.

قصور الثقافة شمال سيناء تنمية شمال سيناء معارض الحرف التراثية رفح الشيخ زويد صباح الخير يا مصر

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