ads
الإثنين 10 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

انطلاق أول معرض لكتب الأطفال بالشيخ زايد الخميس

معرض كتب الاطفال
معرض كتب الاطفال

في تظاهرة ثقافية استثنائية ينطلق للمرة الأولى في مدينة الشيخ زايد معرض زايد لكتب الأطفال بداية من يوم الخميس ١٣ يوليو حتى الإثنين ٢٤ يوليو تحت شعار «أطفال زايد يقرأون في الصيف».

تنظم الدورة الأولى من معرض مدينة الشيخ زايد لكتاب الأطفال من أجل تشجيع الأطفال على القراءة، وتم اختيار الكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية الدورة الأولى لمعرض أدب الطفل، تقديرًا لدوره الرائد في الكتابة للطفل خلال مسيرة عامرة بالعطاء تخطت السبعين عامًا».

يقام المعرض على مساحة 1600 متر مربع، بمساحة مخصصة لناشري كتب الطفل بالعربية واللغات الأخرى، وكذلك مسرح مخصص للأطفال وأماكن للرسم وورش الحكي، وتعليم الصلصال؛ وأنشطة مختلفة تبدأ ببرنامج صباحي من 11 حتى 4 عصرًا يوميًا، ويتخلله الكثير من الأنشطة للأطفال.

ويتضمن المعرض العديد من الفعاليات المصاحبة لهذه الدورة الاستثنائية، بينها البرنامج المسائي لمعرض كتاب الطفل، والذي يستمر من الساعة السادسة حتى 11 مساءً، وندوات تثقيفية للأم والأسرة، كما يضم برنامج الدورة الأولى، لقاءات مع كتاب متخصصين في أدب الطفل، منهم سماح أبوبكر عزت وسلمى صباحي وسارة سيف، ود. محمد فتحي والكاتبة مي عبدالهادي والحكاء هيثم السيد، كما تقام مسابقة يومية داخل أروقة المعرض للأطفال في الثامنة مساءً، وستكون جوائزها نقدية.

الطفل الشيخ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياض الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الوسائل التعليمية انط الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

الأكثر قراءة

الأهلى يضع الرتوش الأخيرة على ثانى الصفقات الزملكاوية بعد إمام عاشور (خاص)

أبلغ إدارة الزمالك برغبته فى العودة ولم تتحرك.. كواليس انتقال إمام عاشور للأهلى

"اطلع يا ضنايا".. والدة غريق كليوباترا تنتظر ظهور جثمان نجلها أمام بحر الإسكندرية (صور)

بعد واقعة مصيف جمصة.. "الدستور" يحقق فى صيانة الملاهى الشعبية

القبض على متهم بدهس شاب وفتاة أثناء سيرهما بالشارع فى حدائق القبة

أهالى غريق كليوباترا يستغيثون: "عايزين ابننا من البحر علشان ندفنه" (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

ماجد حبته

مونديال المشردين!

لواء.حمدى البطران

حديث عن المعاناة

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

نادى الأسير الفلسطينى: تفاقم معاناة أسرى "النقب" بسبب الاكتظاظ

"كابينت" نتنياهو يصوت على منع انهيار السلطة الفلسطينية.. ماذا يعنى؟

ما بعد العملية.. كيف سيتحرك الجيش الإسرائيلى فى "جنين"؟