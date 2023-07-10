انطلاق أول معرض لكتب الأطفال بالشيخ زايد الخميس

في تظاهرة ثقافية استثنائية ينطلق للمرة الأولى في مدينة الشيخ زايد معرض زايد لكتب الأطفال بداية من يوم الخميس ١٣ يوليو حتى الإثنين ٢٤ يوليو تحت شعار «أطفال زايد يقرأون في الصيف».

تنظم الدورة الأولى من معرض مدينة الشيخ زايد لكتاب الأطفال من أجل تشجيع الأطفال على القراءة، وتم اختيار الكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية الدورة الأولى لمعرض أدب الطفل، تقديرًا لدوره الرائد في الكتابة للطفل خلال مسيرة عامرة بالعطاء تخطت السبعين عامًا».

يقام المعرض على مساحة 1600 متر مربع، بمساحة مخصصة لناشري كتب الطفل بالعربية واللغات الأخرى، وكذلك مسرح مخصص للأطفال وأماكن للرسم وورش الحكي، وتعليم الصلصال؛ وأنشطة مختلفة تبدأ ببرنامج صباحي من 11 حتى 4 عصرًا يوميًا، ويتخلله الكثير من الأنشطة للأطفال.

ويتضمن المعرض العديد من الفعاليات المصاحبة لهذه الدورة الاستثنائية، بينها البرنامج المسائي لمعرض كتاب الطفل، والذي يستمر من الساعة السادسة حتى 11 مساءً، وندوات تثقيفية للأم والأسرة، كما يضم برنامج الدورة الأولى، لقاءات مع كتاب متخصصين في أدب الطفل، منهم سماح أبوبكر عزت وسلمى صباحي وسارة سيف، ود. محمد فتحي والكاتبة مي عبدالهادي والحكاء هيثم السيد، كما تقام مسابقة يومية داخل أروقة المعرض للأطفال في الثامنة مساءً، وستكون جوائزها نقدية.