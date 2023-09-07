دار الكتب والوثائق تشارك في معرض الكتاب بنادي القضاة بالمنيا (صور)

تشارك الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، في معرض الكتاب الأول لنادي القضاة بمحافظة المنيا،.

وافتتح المعرض أمس بحضور المستشار هاني عبد الجابر، نائب رئيس محكمة النقض رئيس نادى القضاة بالمنيا وعدد من الشخصيات العامة، ويستمر حتى 16 سبتمبر الجاري، وذلك في مقر نادي قضاة المنيا في شارع التجارة بكورنيش النيل.

تقديم خصم 25% على كافة الإصدارات

وتشارك دار الكتب والوثائق بعشرات العناوين المتنوعة من إصدارات النشر النوعي والعام وسلاسل النشر الصادرة عن دار الوثائق، والمراكز العلمية المتنوعة في مجالات تحقيق التراث وتاريخ مصر المعاصر، وذلك بنسبة خصم 25% على كافة الإصدارات.

ومن أبرز الإصدارات المشاركة لدار الكتب والوثائق القومية في المعرض "معجم المصطلحات الصيدلانية التراثية" الذي صدر حديثا عن مركز تحقيق التراث، "وثائق تأميم قناة السويس"، "محاضر دستور 1923" من جزئين، "عقد الجمان"، "السلطة وعرضحالات المظلومين"، "محمد علي وعصره"، ومذكرات الزعيمين سعد زغلول ومحمد فريد.

أبرز المؤلفات في منافذ البيع دار الكتب

في سياق آخر، تقدم دار الكتب والوثائق في منافذ البيع الخاصة بها، العديد من الإصدارات والمؤلفات، التي تحافظ على التراث، وترفع والوعي، وتنشر المعرفة، وتساعد في بناء الإنسان، وذلك بأسعار مخفضة وفي متناول أيدي الجميع.

ومن أبرز المؤلفات التي تعرض في منافذ البيع

- «رجل من هذا الزمان» لـ عبادة كحيلة.

- «شرح التائية الكبرى» لـ التلمساني.

- «الشيخ محمد مصطفى المراغي» لـ نهال خلف الميري.

- «شبه جزيرة سيناء» لـ عبلة محمد سلطان.

- «طراز الحلة» لـ ابن جابر الأندلسي.

- «عامة القاهرة» لـ زينب البكري.

- «فتاوى الإمام محمد عبده» بجزأيه الأول والثاني للدكتور شوقي علام.

- «قناة السويس مفخرة القرن» لـ أحمد شفيق باشا.

- «قوانين ولوائح الآثار المصرية» للدكتور رزق نوري.

- «مصر وجنوب أفريقيا قراءة في رحلة السيدة قوت القلوب» لـ السيد فليفل.

- «مصر واستشراق المستقبل» لـ يونان لبيب رزق.

- «المقطعات» لـ سلمان الساوجي.

- «المنهجية العلمية» لـ أحمد فؤاد باشا.

- «معجم المحيط في اللغة العربية» لـ ابتعال أحمد صلاح.

- «مصر ودعائم المواطنة» لـ أحمد عمر هاشم.

صورة من افتتاح المعرض

صورة من افتتاح المعرض