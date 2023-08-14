الإثنين 14 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

دار الكتب بطنطا تستعرض دور وزارة الثقافة فى تنمية الوعى (صور)

جريدة الدستور

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، محاضرة تثقيفية بدار الكتب في مدينة طنطا الاثنين، أكد خلالها الأديب جابر سركيس مدير عام الثقافة السابق بمحافظة الغربية بأن من أهم أدوار وزارة الثقافة المصرية هو بناء الإنسان، وذلك لتأهيله مستقبلا أن يكون طبيبا أو مهندسا أو موظفا يقدم خدمة مميزة لمجتمعه، وأوضح أن قوة مصر الناعمة أو الفاعلة تتطلب من الجميع دعم وصقل المواهب الصغيرة والشابة.

وتناول سركيس أهمية العمل في حياة الإنسان، مؤكدًا أن العمل يشعر الإنسان أن له دورا في بناء مجتمعه الذي يعيش فيه، كما أكد أن حقوق الإنسان هي حقوق عالمية متأصلة في جميع البشر، مهما كانت جنسيتهم، أو نوعهم الاجتماعي، أو أصلهم الوطني أو العرقي أو لونهم، أو دينهم، أو لغتهم، أو أي وضع آخر، منها: الحقّ في الحياة، والغذاء، والتعليم، والعمل، والصحة، والحرية.

واستطرد قائلاً: "عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين اشترط بأن يكون التعليم مجانيا لأبناء الشعب المصري عندما عرض عليه تولي حقيبة وزارة التربية والتعليم قبل قيام ثورة 23 يوليو، إلى أن قامت الثورة وعملت على تحقيق حلم عميد الأدب العربي في مجانية التعليم في جميع مراحله".

واختتم كلمته بالإشارة إلى أهمية دور وزارة الثقافة في تنمية الوعي لدى المواطن من خلال الفعاليات الثقافية والفنية التي تقدم في مواقع قصور الثقافة والمنتشرة في ربوع مصر والمتاحة بشكل مجاني، مشيرا إلى المبادرات الثقافية والفنية التي أطلقتها الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وذلك لتحقيق العدالة الثقافية منها: ثقافتنا في إجازتنا، ومشروع سينما الشعب.

IMG-20230814-WA0062
IMG-20230814-WA0062
IMG-20230814-WA0061
IMG-20230814-WA0061
IMG-20230814-WA0059
IMG-20230814-WA0059
الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني دار الكتب جابر سركيس وزارة الثقافة سركيس

الأكثر قراءة

"ولع فيهم قبل الفجر".. ننشر الصور الأولى لضحايا مذبحة عين شمس

مؤشرات تنسيق جامعة بني سويف الأهلية 2024 لجميع برامجها الدراسية

النيابة الإدارية تكشف مفاجأة فى عقار حدائق القبة المنهار

تدشين موقع إلكترونى لتلقى طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة 2024 وقائمة المعتمد منها في مصر

رئيس «الشرقية للدخان» يوضح آخر تطورات أزمة ارتفاع أسعار السجائر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«الشاهد».. وثيقة تاريخية ضد روايات فاسدة

وائل لطفي

حزب أصحاب المصلحة

ماجد حبته

الرئيس والملك وأبومازن

منى رجب

افتتاح مهيب لمسجد السيدة نفيسة «حبيبة المصريين»

د هند جاد

أنا مش شبهك

أحمد الصغير

عبدالمجيد محمود.. الشهيد هشام بركات.. ماهر فرغلى وحقيبة المستندات والوثائق السرية

محمود خليل

انتحار بـ«فص ألماس»

رشا عبدالمنعم

اطمئنوا المسرح المصرى بخير

صور

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يغلق مدخل سعير- بيت عينون شرق الخليل

السعودية تفتح قنصلية فى القدس للسلطة الفلسطينية.. ما الأسباب؟ وكيف ردت إسرائيل؟

خطة حماس لاختطاف جندى إسرائيلى.. كيف أحبطها الشاباك؟