دار الكتب تُشارك في احتفالية "تراث الآلات الموسيقية" بمتحف الحضارة

تشارك الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، في الفعالية التراثية التي يقيمها المتحف القومي للحضارة يوم السبت القادم بعنوان " تراث الآلات الموسيقية".

وتعرض دار الكتب مجموعة من مستنسخات ونماذج من مقتنيات قاعة الموسيقى وتضم تلك المقتنيات لقطات من مخطوطات موسيقية، وصور نادرة لعدد من الفنانين من بينهم أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب ونجاة الصغيرة.

كما تضم المعروضات صور لآلات موسيقية نادرة من بينها آله الهارب وهى من الآلات الوترية التي استخدمت للعزف في مصر القديمة. كما تقدم دار الكتب باقة من أناشيد تجسد فرحة الأطفال بالمولد النبوي.

تبدأ الفعالية في الثانية عشر ظهرا وتستمر حتى الثالثة ونصف مساء من مساء السبت الموافق ٢٦ أغسطس ٢٠٢٣ بمقر متحف الحضارة بالفسطاط.

حفل موسيقي بذكرى مرور عامين على افتتاح متحف الحضارة

بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور عامين على افتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية، واستقباله للمومياوات الملكية في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير، وبالتزامن مع اليوم العالمي للموسيقى، شهد المتحف، يونيو الماضي، حفلاً موسيقياً كبيراً، بالمنطقة الخارجية للمتحف المطلة على بحيرة عين الحياة، وذلك بحضور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد الوزراء السابقين والشخصيات العامة والمشاهير ومحبي الفن والموسيقى والتراث، وسفراء الدول الأجنبية بالقاهرة .

وقد أحيت الحفل المطربة المصرية العالمية السوبرانو أميرة سليم، بصحبة فرقتها الموسيقية، وقدمت مجموعة متميزه من الأعمال الفنية، والتي تنوعت ما بين الكلاسيكية والشرقية والمصرية، من بينهم أنشودة إيزيس والتي قدمت لأول مرة للجمهور في حفل موكب المومياوات الملكية قبل عامين وحقق نجاحًا وتفاعلاً كبيرا في مصر والعالم، كما قدمت أغنية أنا المصري، والحلوة دي من ألحان الموسيقار سيد درويش.