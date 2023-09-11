الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023 خلال التعاملات المسائية

الدولار
الدولار

سجل سعر الدولار اليوم الإثنين الموافق 11 سبتمبر 2023، خلال التعاملات المسائية أمام الجنيه المصري والليرة السورية في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، استقرارًا حيث سجل في البنك المركزي المصري ليبلغ متوسطه نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم الاثنين

استقر سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 11 سبتمبر 2023، خلال التعاملات المسائية أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، وفيما يلي ننشر قائمة لآخر تحديث للدولار في البنوك.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

شهد سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 11 سبتمبر 2023 استقرارًا في التعاملات المسائية في البنك المركزي المصري ليسجل نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

استقر سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 11 سبتمبر 2023، أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 11 سبتمبر 2023، خلال  التعاملات المسائية سجل في البنك التجاري الدولي، نحو 30.86 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الاثنين الموافق 11 سبتمبر 2023، خلال التعاملات المسائية سجل نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

شهد سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 11 سبتمبر 2023، استقرارًا في البنك الأهلي المصري، خلال التعاملات المسائية ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

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سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين

استقر سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 11 سبتمبر 2023، مقابل الليرة السورية خلال التعاملات المسائية، حيث بلغ سعر الدولار في دمشق نحو 13900 ليرة للشراء، و 14100 ليرة للبيع.

كما سجل سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 11 سبتمبر 2023، في حلب نحو 13950 ليرة للشراء و 14150 ليرة للبيع، كما سجل في إدلب نحو 14450 ليرة للشراء، و 14550 ليرة للبيع، وبلغ في الحسكة 14450 ليرة للشراء و 14550 للبيع.

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