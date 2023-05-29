الإثنين 29 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات|سعر الدولار اليوم الاثنين 29 مايو 2023

الدولار
الدولار

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 29 مايو 2023، استقرارًا خلال منتصف التعاملات أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية والعاملة في مصر، حيث تصدر سعر الدولار محركات البحث على "جوجل"، خلال الأيام الماضية بسبب ارتباطه ببعض أسعار السلع المحلية في الأسواق.

سعر الدولار اليوم الاثنين تحديث يومي

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 29 مايو 2023 في البنوك، حيث سجل خلال منتصف التعاملات استقرارًا ليبلغ نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 29 مايو 2023 مسجلاً استقرارًا مقابل الجنيه المصري، خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية والعاملة في مصر وفيما يلي يستعرض "الدستور" قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

سعر الدولار في بنك مصر

استقر سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 29 مايو 2023 خلال منتصف التعاملات في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.76 جنيه للشراء، و و30.86 جنيه للبيع.

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه.. وتباين اليورو والإسترلينى

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى البنوك المصرية

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 28 مايو 2023 خلال التعاملات المسائية

منتصف التعاملات|سعر الدولار اليوم الأحد 28 مايو 2023

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما استقر سعر الدولار اليوم الاثنين 29 مايو 2023 في بنك الاسكندرية خلال منتصف التعاملات حيث شهد استقرارًا مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي “cib"

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 29 مايو 2023 استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنك التجاري الدولي "CIB" حيث بلغ نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 29 مايو 2023 في البنك الاهلي المصري، استقرارًا خلال منتصف التعاملات حيث بلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

الدولار سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم الاثنين الجنيه المصري البنوك المصرية منتصف التعاملات

الأكثر قراءة

وصول المتهم بمعاشرة أخته لمحكمة جنايات الفيوم للنطق بالحكم

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يبحثان تذليل عقبات مشروع الـ 30 مليون بيضة

موعد إعلان قائمة أوائل الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2023 ورابط النتيجة

"الدستور" يكشف كواليس خناقة دونجا وبيسو فى تدريبات الزمالك

وكيل تموين البحر الأحمر يعلن توافر السلع في الأسواق والمتاجر

رابط بوابة أسوان التعليمية نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

حسين دعسة

أردوغان حسم الانتخابات الرئاسية بغالبية.. فهل تخسر تركيا المستقبل؟

رشا عبدالمنعم

«72 طريقة للقضاء على حب الشباب»

محمود خليل

التخدير بـ«الكلمة المقدسة»

وائل لطفي

بدائل قناة السويس.. التحدى والوهم

جمال-أسعد

الحوار والأحزاب السياسية

ماجد حبته

النسخة الأفضل من أهم اجتماعات تنموية إفريقية

إسراء شوقي

جمود التطرف.. واستسهال الحرام

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

أجندة أردوغان.. كيف سيتحرك الرئيس التركى حيال إسرائيل فى ولايته الجديدة؟

قاعدة جوية لـ"حزب الله".. هجمات جوية منسوبة لإسرائيل تستهدف دمشق

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله