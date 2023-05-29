منتصف التعاملات|سعر الدولار اليوم الاثنين 29 مايو 2023

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 29 مايو 2023، استقرارًا خلال منتصف التعاملات أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية والعاملة في مصر، حيث تصدر سعر الدولار محركات البحث على "جوجل"، خلال الأيام الماضية بسبب ارتباطه ببعض أسعار السلع المحلية في الأسواق.

سعر الدولار اليوم الاثنين تحديث يومي

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 29 مايو 2023 في البنوك، حيث سجل خلال منتصف التعاملات استقرارًا ليبلغ نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 29 مايو 2023 مسجلاً استقرارًا مقابل الجنيه المصري، خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية والعاملة في مصر وفيما يلي يستعرض "الدستور" قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

سعر الدولار في بنك مصر

استقر سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 29 مايو 2023 خلال منتصف التعاملات في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.76 جنيه للشراء، و و30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما استقر سعر الدولار اليوم الاثنين 29 مايو 2023 في بنك الاسكندرية خلال منتصف التعاملات حيث شهد استقرارًا مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي “cib"

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 29 مايو 2023 استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنك التجاري الدولي "CIB" حيث بلغ نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 29 مايو 2023 في البنك الاهلي المصري، استقرارًا خلال منتصف التعاملات حيث بلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.