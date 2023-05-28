الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 28 مايو 2023 خلال التعاملات المسائية

الدولار
الدولار

يشهد سعر الدولار خلال الأيام الحالية استقرارًا مقابل الجنيه المصري، ويتم التأثير في سعر الدولار من خلال التضخم وآليات العرض والطلب والأوضاع الاقتصادية والسياسية في العالم، لذلك يستعرض "الدستور" آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الاحد الموافق 28 مايو 2023 خلال التعاملات المسائية في البنوك. 

سعر الدولار اليوم الأحد تحديث يومي

استقر سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 28 مايو 2023 في البنوك، حيث سجل خلال التعاملات المسائية نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 28 مايو 2023 سجل استقرارًا أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية والعاملة في مصر وفيما يلي ينشر "الدستور" قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

منتصف التعاملات|سعر الدولار اليوم الأحد 28 مايو 2023

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه فى بداية التعاملات الأسبوعية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

لم يتغير سعر الدولار اليوم الأحد 28 مايو 2023 في بنك الاسكندرية خلال التعاملات المسائية حيث شهد استقرارًا مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

شهد سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 28 مايو 2023 استقرارًا خلال التعاملات المسائية في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.76 جنيه للشراء، و و30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي “cib"

سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 28 مايو 2023 سجل استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في البنك التجاري الدولي "CIB" حيث بلغ نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 28 مايو 2023 في البنك الاهلي المصري، استقرارًا خلال التعاملات المسائية حيث بلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

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